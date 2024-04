Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona

Rozpoczął on pracę w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w poniedziałek. Powrót Piebiaka do orzekania w sądzie to konsekwencja decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który w styczniu odwołał go z delegacji do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, jednostki podległej resortowi.

Sędzia Piebiak wraca do sądu rejonowego

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piebiak zapowiedział, że zamierza skupić się teraz na sądzeniu. -Zamierzam robić to co do mnie należy, czyli sprawować wymiar sprawiedliwości na powierzonym mi odcinku. Nie wyobrażam sobie by inne były oczekiwania moich przełożonych. Jako sędzia z 20-letnim stażem śmiem twierdzić, że merytorycznie poradzę sobie z orzekaniem w sądzie rejonowym - mówi.

Powrót Piebiaka do sądzenia skomentował rzecznik stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia Bartłomiej Przymusiński. - Ludzie potrzebują sądów z sędziami, którzy mają autorytet i którym mogą zaufać. Pan Piebiak nie jest taką osobą. Do dziś nie jest wyjaśniona jego rola w aferze hejterskiej, a jego udział w zamachu na praworządność zapisał go na trwałe w gronie negatywnych postaci. Myślę, że nikt w sądzie nie czekał na niego i mam nadzieję, że może sam zrozumie, że nie powinien być sędzią - zaznacza Przymusiński w rozmowie z „Rz”.

Podkreśla przy tym, że doprowadzenie do końca postępowań dotyczących afery hejterskiej jest rolą ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. - W sądach ludzie powinni mieć sędziów godnych zaufania – dodaje.