SSO Paweł Zwolak – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSR Katarzyna Ceglarska-Piłat – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSO Katarzyna Naszczyńska – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSR Maciej Klonowski – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSR Rafał Reiwer – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSO Antoni Batko – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSO Aleksandra Rusin-Batko – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSR Iwona Rutkowska – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSO Andrzej Vertun – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSR Katarzyna Dil – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, SSO Edyta Dzielińska – delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa, SSO Przemysław Wypych – delegowany do biura Krajowej Rady Sądownictwa, SSO Aleksandra Ziółkowska-Majkowska – delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa, SSR Łukasz Piebiak – delegowany do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, SSA Dariusz Drajewicz – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SSA Jakub Iwaniec – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Nie zdali testu niezależności

Resort poinformował także, że minister Adam Bodnar odwołał troje sędziów z delegacji orzeczniczych w sądach apelacyjnych. Sędziowie wcześniej orzekali w sądach okręgowych w Warszawie i Krakowie. Jak wyjaśniono „Sąd Najwyższy przeprowadził ich weryfikację w trakcie prowadzonych testów niezależności. Wynik był negatywny. Stąd decyzja ministra Bodnara. Kluczowe jest, by strony miały zapewnione prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem”.

Na liście znaleźli się SSO Anna Grodzicka — delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński – delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz SSO Piotr Kowalski – delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.