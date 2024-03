Jak podał portal tvn24.pl, we wtorek Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowało wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziego Macieja Nawackiego ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Za odwołaniem Nawackiego głosowali wszyscy sędziowie ze zgromadzenia sądu okręgowego. Wcześniej został on zawieszony.

Reklama

Jak już pisaliśmy na łamach rp.pl, Maciej Nawacki, członek tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa, to prezes sądu znany z tego, że zawiesił sędziego SR Pawła Juszczyszyna, który zwrócił się w listopadzie 2019 roku do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do neo-KRS. Nawacki podarł też uchwałę sędziów sądu, któremu szefuje, w sprawie "zaniechania działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków".

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowisk prezesów i wiceprezesów szeregu sądów rejonowych objętych obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Dlaczego Adam Bodnar chciał odwołania Macieja Nawackiego

Wniosek o odwołanie sędzia Macieja Nawackiego został uzasadniony "nadużywaniem przez niego władzy jako prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, który wystąpił o ujawnienie list poparcia sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r., a także na konsekwentnej odmowie dopuszczenia Pawła Juszczyszyna do pełnienia funkcji sędziego, pomimo orzeczeń podlegających wykonaniu orzeczeń sądów o zabezpieczeniu roszczenia, a następnie o ustaleniu, że sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego".

Jak kolejny argument wskazano jego drugą kadencję jako członka Krajowej Rady Sądownictwa, która „nastąpiła w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce, nadto uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej".