Specjalni rzecznicy Bodnara zamykają sprawy sędziów ściganych przez ludzi Ziobry

W lutym sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Grzegorz Kasicki, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański zostali rzecznikami dyscyplinarnymi "ad hoc" ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

W komunikacie MS podkreślono, że zgodnie z art. 112b. § 1 ustawy Prawo o Ustroju sądów powszechnych z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości prowadzący do tej pory sprawy rzecznicy [główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab i jego dwaj zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota - przyp. red.] tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności we wskazanych sprawach, dalsze czynności będą w nich podejmowali rzecznicy wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości.

Portal oko.press podaje, że specjalni rzecznicy ministra odebrali już 53 sprawy dyscyplinarne. Jak czytamy "chodzi o sprawy wytaczane w związku z obroną praworządności, krytyką Ziobry w mediach, czy za wydane orzeczenia, w tym za stosowanie prawa europejskiego".

Edyta Barańska, Wojciech Maczuga i Rafał Lisak oczyszczeni z zarzutów dyscyplinarnych

Na wniosek specjalnych rzeczników umorzono już trzy takie sprawy. Jako pierwszej dyscyplinarkę umorzono sędzi Edycie Barańskiej z Krakowa. Miała zarzuty podważania statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i dawanych przez nią nominacji. Zarzuty postawił jej zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik.

Jak czytamy w oko.press, tydzień temu dyscyplinarkę umorzyła jej nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zrobiła to, bo specjalny rzecznik dyscyplinarny, sędzia Grzegorz Kasicki cofnął wniosek o jej ukaranie. Nowa Izba jednocześnie orzekła, że sędzia nie złamała prawa, mogła stosować prawo europejskie.