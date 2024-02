Z informacji Onetu wynika, że odłożenia sprawy co najmniej do kolejnego posiedzenia Sejmu chciał marszałek Szymon Hołownia, który gości na Litwie. W rozmowie z dziennikarzami lider Polski 2050 wyraził wątpliwość, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu uda się przeprowadzić głosowania w tej sprawie.

Koalicjanci spierają się o sposób wprowadzania zmian w TK

- Nie zanosi się na to, by Sejm miał się tą sprawa zająć na najbliższym posiedzeniu — powiedział w poniedziałek w Wilnie Szymon Hołownia.

Także Ludowcy chcą czasu na lepsze przygotowanie zmian w TK.

— Nie ma zgody co do tego, czy iść w tej sprawie ścieżką stricte prawną, czy dodawać do tych uchwał jeszcze elementy publicystyki politycznej. To jest niezwykle istotne i tu nie ma na razie porozumienia — usłyszał Onet od polityka PSL.