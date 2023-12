Sędzia Zbigniew Jędrzejewski wskazał w uzasadnieniu wyroku, że TK może orzekać o konstytucyjności także umowy międzynarodowej w tym unijnych i Traktatów, z tym, że przedmiotem tego wyroku są nie tyle konkretne przepisy co normy praktyki z nich wynikającej.

Trybunał Konstytucyjny badał wniosek Prokuratora Generalnego, który domagał się stwierdzenia niekonstytucyjności art. 279 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskie oraz art. 39 statutu TSUE, m.in z art. 90 ust. 1 konstytucji RP, który określa zasady przekazywania, w tym wypadku Unii Europejskiej kompetencji polskich władz. Chodzi o procedurę stosowania środków tymczasowych przez TSUE. Zbigniew Ziobro wskazywał w wniosku, że tam, gdzie państwa członkowskie nie przyznały Unii kompetencji, uznaje się, że należą one do państw członkowskich, a UE może działać tylko w oparciu o zasadę pomocniczości, podlegającą każdorazowej kontroli parlamentów (trybunałów) narodowych.

Przedstawiciel prezydenta prof. Dariusz Dudek zdecydowanie krytykował te postanowienia TSUE podczas rozprawy wskazując, że w polskich standardach byłyby one nie do zaakceptowania, gdyż nie są określone konkretne w traktacie, i nie mogły być organom Unii przekazane, w konsekwencji nie mogą być one przez TSUE stosowane. Wskazywał jednak w konkluzji, że może należałoby je potraktować jako eksces orzeczniczy TSUE (wydane poza kompetencjami), a nie dopuścić do podejrzeń, że Polska nie przestrzega prawa unijnego.

Sejm poprzedniej kadencji zajął w tej sprawie stanowisko, że kwestionowane we wniosku PG środki tymczasowe w rozumieniu art. 279 Traktatu o Funkcjonowaniu UE mają bardziej zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania przed TSUE, niż stanowić typowy sądowy środek zabezpieczający, więc o karach pieniężnym nie powinno być mowy, a sięgając po nie TSUE wykracza poza przyznane mu Traktatem kompetencje.