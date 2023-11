Portal oko.press podaje, że Sąd Okręgowy w Bydgoszcz 31 października 2023 roku wydał prawomocne zabezpieczenie przywracające sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w starym wydziale cywilnym. To orzeczenie wydał skład orzekający – sędziowie Maciej Flinik, Joanna Siupka-Mróz, Karolina Chudzińska.

Reklama

Reklama

Skład ten utrzymał w mocy wcześniejsze zabezpieczenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ze stycznia 2023 roku, o tej samej treści. Jak zauważa oko.press, choć było ono natychmiast wykonalne, prezes Maciej Nawacki nie wykonał go. Nie cofnął karnego przeniesienia i żądał od sędziego Juszczyszyna, by dalej orzekał w wydziale rodzinnym, dokąd go przymusowo przeniósł. Złożył też zażalenie na zabezpieczenie. Ale teraz sąd okręgowy prawomocnie je oddalił.

Sędzia Juszczyszyn wraz ze swoim pełnomocnikiem w czerwcu 2022 roku pozwał macierzysty Sąd Rejonowy za karne przeniesienie i mobbing.

Sędziego przeniósł prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Z wydziału cywilnego, w którym sądził 21 lat, trafił do wydziału rodzinnego. Była to reakcja Nawackiego na odwieszenie sędziego Juszczyszyna przez Adama Rocha z Izby Dyscyplinarnej w maju 2022 roku.

- Uważam, że to jest kolejna szykana stosowana przez prezesa Nawackiego wobec mnie. Niestety, sądząc po dotychczasowym postępowaniu prezesa, mogłem się tego spodziewać - powiedział wówczas sędzia Juszczyszyn w rozmowie z Onetem.