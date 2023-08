Adwokaci dostaną wiadomość o opóźnieniu zdalnej rozprawy

O zmianach, które mają być wdrażane w sądach powszechnych już w IV kwartale 2023 r. poinformował prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Jacek Saramaga w liście do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego. To odpowiedź na lipcowy apel prezesa NRA o wprowadzenie powiadomień o opóźnieniach w rozpoczęciu rozpraw online w celu usprawnienia prowadzenia postępowań w formie zdalnej oraz pozytywnego postrzegania tego trybu posiedzeń sądowych przez obywateli.

Sędzia Jacek Saramaga informuje, że Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa działające w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu podjęło działania, których celem jest umożliwienie informowania o opóźnieniu lub planowanym późniejszym wywołaniu sprawy. Dotychczas nie było takiej możliwości z powodu ograniczeń technologiczno-organizacyjnych.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu opracował, przetestował i przygotował do udostępnienia dla sądów powszechnych, modyfikację rozszerzającą integrację systemu wideokonferencyjnego Jitsi z komponentami systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych. Dzięki temu pojawił się mechanizm korekty wyznaczonego terminu rozprawy zdalnej uwzględniający: zmianę daty, odwołanie rozprawy oraz opóźnienie powstałe w wyniku przedłużającego się wcześniejszego posiedzenia.

Nowa funkcjonalność umożliwia ustawienie opóźnienia do 120 minut z jednoczesnym przesłaniem komunikatu informacyjnego do stron postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem koniecznym jest podanie adresu mailowego do sekretariatu wydziału organizującego rozprawę.