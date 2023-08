Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zniszczenia dokumentów przez prezesa Nawackiego

Śledztwo prowadzone jest zarówno w kierunku zniszczenia dokumentów jak i nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Postępowanie odbywa się pod nadzorem wydziału do spraw wewnętrznych, który jak wskazuje redakcja oko.press, pierwotnie został powołany przez PiS do prowadzenia spraw przeciwko sędziom i prokuratorom.

Uchwała sędziów z 2020 roku była wyrazem poparcia i wsparcia dla bezprawnie zawieszonego sędziego Pawła Juszczyszyna. Do podarcia uchwały doszło podczas obrad sędziów - Po wysłuchaniu sędziów prezes Maciej Nawacki podarł projekt uchwały i zakończył obrady. Stwierdził, że jest to "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania".

Na tym etapie śledztwo nie jest prowadzone przeciwko osobie, a w sprawie popełnienia ewentualnego przestępstwa. Nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Sędzia Juszczyszyn doprowadził jednak do jego wszczęcia, bo początkowo prokuratura mu odmówiła. Śledztwo rozpoczęło się po zaskarżeniu tej decyzji do sądu. Co więcej sędzia Juszczyszyn skierował wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Nawackiego do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego za wieloletnie niedopuszczanie go do pracy.

Jednoczeście toczy się też sprawa przeciwko sędziemu Juszczyszynowi, który obecnie przywrócony do pracy odmawia orzekania, bo wbrew swojej woli, ale także wiedzy i doświadczenia w pracy sędziego został przywrócony do pracy, ale w wydziale rodzinnym, a nie swoim macierzystym, cywilnym.