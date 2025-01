Trzy miliony bezrobotnych Niemców. Recesja nie odpuszcza

Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w styczniu do prawie trzech milionów, co jest najwyższym poziomem od prawie dziesięciu lat. Federalna Agencja Zatrudnienia (BA) poinformowała, że w tym miesiącu zarejestrowała 2,993 mln bezrobotnych. Było to o 186 tys. więcej niż w grudniu i o 187 tys. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wzrosła o 0,4 punktu procentowego do 6,4 procent.

Dotąd liczba bezrobotnych w Niemczech była najwyższa w lutym 2015 r. i wynosiła 3,017 mln.

Po uwzględnieniu wahań sezonowych liczba bezrobotnych wzrosła o 11 tysięcy od grudnia 2024 r. do stycznia 2025 r. Gwałtowny wzrost w styczniu jest typowy dla tej pory roku, ponieważ wiele umów o pracę tymczasową kończy się wraz z końcem roku, a jednocześnie znikają miejsca pracy zależne od pogody, na przykład w budownictwie. Stabilizację na rynku pracy można często zaobserwować w lutym, zanim w marcu zazwyczaj następuje pierwsze wiosenne ożywienie w raz z rozpoczęciem sezonu na pracę tymczasową.