Handlarz respiratorami na pewno nie żyje. Prokuratura zamyka śledztwo

Początkowo sądzono, że tkanki użyte do badania DNA miały pochodzić m.in. z mózgu, wątroby i serca, a najlepiej zachowane był fragment z serca. Teraz się okazuje, że DNA potwierdzono w oparciu o próbkę z jelita grubego. Lubelska prokuratura dopiero jutro ma odnieść się do sprawy.

Prokuratura chciała stawiać Izdebskiemu zarzuty przestępstw karnoskarbowych (m.in. za niezapłacenie VAT, bo dowodów na wyłudzenie pieniędzy za respiratory nie znalazła). Teraz - jak się dowiedzieliśmy - śledztwo umorzy, a zabezpieczony w śledztwie majątek handlarza, przejdzie na Skarb państwa (zostanie zastosowana konfiskata rozszerzona).

Andrzej Izdebski w szczycie pandemii miał sprowadzić do kraju respiratory, wziął 154 mln zł zaliczki, jednak z umowy się nie wywiązał, i uciekł do Albanii. Pojawiły się wątpliwości, czy nie sfingował swojej śmierci. Wynikały – o czym pisaliśmy – między innymi z faktu, że choć był poszukiwany, to na kilka dni zniknął z międzynarodowej bazy osób poszukiwanych SIS II – i właśnie w tym czasie zmarł.

Według „GW” Izdebski był współpracownikiem wywiadu od czasów PRL i pracował w kontrwywiadzie wojskowym. To polska Agencja Wywiadu rekomendowała ministerstwu zdrowia zakup respiratorów od jego firmy.

