Sąd Najwyższy przeprowadził oględziny kart do głosowania w wyborach prezydenckich w dwóch kolejnych obwodowych komisjach wyborczych. W efekcie wykryte zostało kolejne 426 głosów oddanych na Karola Nawrockiego, które podczas spisywania protokołu z głosowania zostały przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu. Wraz z trzecią, skontrolowaną również wczoraj komisją, daje to liczbę ponad pół tysiąca głosów niesłusznie przypisanych kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Przeliczenia głosów w komisjach wyborczych: kolejne głosy na Nawrockiego przypisane Trzaskowskiemu

Oględziny kart do głosowania w drugiej turze wyborów przeprowadzone zostały przez SN w obwodowych komisjach wyborczych: nr 1 w Magnuszewie i nr 4 w Staszowie. W pierwszej ze wskazanych komisji stwierdzono sprzeczność w postaci błędnego przypisania głosów kandydatom: Karolowi Nawrockiemu w wynikach głosowania wpisano liczbę 193 głosów, choć z ponownego przeliczenia wynika, że powinno być ich aż 468 (jego kontrkandydat, z wynikiem 467 głosów, powinien mieć ich tylko 192). Z kolei w drugiej, staszowskiej komisji, doszło do odwrotnego przypisania im głosów: Karol Nawrocki zamiast 209 otrzymał w rzeczywistości 360 głosów, a Rafał Trzaskowski – 360 zamiast rzeczywistej liczby 209 głosów.

426 głosów oddanych na Karola Nawrockiego niesłusznie przypisano Rafałowi Trzaskowskiemu w komisjach obwodowych nr 1 w Magnuszewie i nr 4 w Staszowie (dane: SN)

Łącznie daje to 426 głosów, które przyznano Rafałowi Trzaskowskiemu, choć zostały one oddane na Karola Nawrockiego. Wraz z trzecią, obwodową komisją wyborczą nr 113 na warszawskim Mokotowie, o której pisaliśmy w rp.pl wczoraj, daje to w sumie 586 głosów niesłusznie dopisanych do wyniku wyborczego kandydata Koalicji Obywatelskiej.