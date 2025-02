Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Sejmowa komisja regulaminowa zdecydowała

Czytaj więcej Prawo karne Mateusz Morawiecki straci immunitet? Jest wniosek prokuratury Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego premiera, Mateusza Morawieckiego - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Jarosław Kaczyński nieobecny na posiedzeniu. Co czeka go po decyzji komisji regulaminowej?

Jarosław Kaczyński nie stawił się na posiedzeniu komisji – media informowały wcześniej o pobycie prezesa PiS w szpitalu. Stanowisko Kaczyńskiego odczytał, dysponujący pełnomocnictwem, poseł PiS Zbigniew Bogucki. Jak wskazał, słowa Jarosława Kaczyńskiego padły w odpowiedzi na pytania członków komisji ds. Pegasusa – nie mógł on więc, bez złamania prawa, udzielić odpowiedzi innej niż zgodna z prawdą. Podkreślił przy tym, że udzielanie odpowiedzi na pytania poprzedzane były sformułowaniami takimi, jak „według mojego rozeznania” czy „według mojej oceny”, co zdaniem Kaczyńskiego odbiera wypowiedziom charakter kategorycznych.

– Nie można uznać za bezprawne działania dokonanego w ramach porządku prawnego – przytoczył fragment wyroku Sądu Najwyższego zawarty w stanowisku Kaczyńskiego poseł Bogucki. Takim działaniem, dokonanym zgodnie z prawem i stanem wiedzy Kaczyńskiego jako świadka, miały być właśnie stwierdzenia na temat posła Krzysztofa Brejzy.

Co dalej z wnioskiem, popartym przez komisję? Trafi on na posiedzenie Sejmu, gdzie – zgodnie z regulaminem izby – podjęta poprzez głosowanie zostanie decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej.