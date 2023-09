Tymczasem strony tej sprawy są w faktycznej separacji co najmniej od połowy 2020 r., nie mieszkają we wspólnym domu, nie kontaktują się, mają odrębne rachunki bankowe, nie łożą na utrzymanie dziecka, które mieszka z drugim małżonkiem. Mąż i żona utracili do siebie zaufanie do tego stopnia, że pozwana sama zainicjowała postępowanie rozwodowe, a powód zainicjował postępowanie o naruszenie posiadania. Z tych ustaleń można więc wywodzić, że stan ten zagraża interesom małżonków, a separacja faktyczna jest tylko jego skutkiem – wskazał SN.

Po drugie, inicjowane przez strony postępowania cywilne: rozwodowe oraz o naruszenie posiadania – wskazują na poważne zagrożenie ze strony samych stron dla ich interesów majątkowych oraz dobra rodziny. Choćby dlatego, że pozwana zatrzymała do własnych celów świadczenia rodzinne, które winny służyć obojgu dzieciom, samochód leasingowany do celów działalności gospodarczej powoda, a także korzysta wyłącznie z domu wspólnie wzniesionego za środki z kredytu. Więc choć sama faktyczna separacja nie wystarcza do ustanowienia ich rozdzielności majątkowej, to w przytoczonych okolicznościach jest to możliwe – orzekł SN.

Sygnatura akt: II CSKP 2214/22