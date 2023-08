W pewnym sensie na pewno tak, bo trzeba zauważyć, że sąd rozpatrując kwestię zmiany nałożonych na sprawcę nakazów i zakazów, będzie brał pod uwagę, czy uczestniczył on w jakiejś formie oddziaływania psychologicznego. Jest to bardzo ważny element sierpniowej ustawy, którego wprowadzenie ma na celu zachęcanie i mobilizowanie go do uczestnictwa w jakiejś formie zajęć, a których celem będzie zmiana zachowania. Jest to miękka forma oddziaływania pokazująca sprawcy, że na przykład zakaz kontaktu z dzieckiem będzie obowiązywał go tak długo, jak długo nie podejmie działań gwarantujących lub choćby dających szansę na to, że jego zachowania się nie powtórzą. Ten element również współgra z przepisami ustawy o przemocy domowej, w ramach których sprawcy kierowani są do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych.

Ustawa wprowadza też m.in. zakaz kontaktowania się z ofiarą na odległość, za pomocą środków elektronicznych, a wszystkie zakazy będzie można stosować łącznie.

Tak, a co więcej - kolejne mogą być nakładane nawet, kiedy te wcześniej nałożone ciągle obowiązują. Policja i żandarmeria zyskają możliwość usunięcia sprawcy z miejsca zamieszkania na 14 dni, a później – jeśli dojdzie do kolejnego aktu przemocy – mogą zostać zastosowane dalsze zakazy. Kolejna ważna, choć może niewidoczna na pierwszy rzut oka zmiana zakłada, że jeśli w trakcie obowiązywania nałożonych przez policję zakazów lub nakazów, kolejne nałoży już prokurator, to wcześniejsze również nie przestaną funkcjonować.

Jakie są najistotniejsze różnice między tymi nakazami?

Przede wszystkim takie, że policja – na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - stosuje je w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ofiary przemocy, zaś sąd może je zastosować nawet wówczas, kiedy uzna, że szczególnie uciążliwe staje się wspólne zamieszkiwanie ze sprawcą. To dwie zupełnie różne podstawy. Niewątpliwą gwarancją ochrony ofiary przemocy będzie również zmiana w Kodeksie postępowania karnego, która zacznie obowiązywać w lutym przyszłego roku, a która zakłada możliwość oceny stanu psychicznego świadka – a zatem i pokrzywdzonego - przez prokuratora. W praktyce pozwoli to na jednokrotne przesłuchanie osoby poznającej przemocy – jeśli jest w kiepskim stanie - bez względu na to, jakiego rodzaju przestępstwa padła ona ofiarą. Obecnie ta zasada obowiązuje w przypadku przestępstw o charakterze seksualnym. Poza tym sierpniowa ustawa wdraża w życie Konwencję stambulską, bo penalizuje zachowania takie, jak okaleczenie kobiecych narządów płciowych i nakłanianie do małżeństwa.