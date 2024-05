Sygnaliści. Katalog naruszeń budzi kontrowersje wśród przedsiębiorców

Zdaniem ekspertki przepisy zostały jednak tak skonstruowane, że w praktyce mogą zrodzić dylematy dotyczące prowadzenia działań następczych, w szczególności zaś wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Poprawki nie objęły natomiast najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Chodzi m.in. o katalog naruszeń, które mogą być przedmiotem zgłoszenia sygnalisty. Rząd na ostatniej prostej uzupełnił go m.in. o prawo pracy.

To z kolei nie spodobało się organizacjom reprezentującym pracodawców i przedsiębiorców. Krytyczne uwagi przedstawił też główny inspektor pracy. W swojej opinii wyraził obawy, że wszystkie skargi pracownicze wpływające do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) będą musiały być rozpatrywane w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, co nie było celem dyrektywy.

Zwrócił też uwagę na istniejące ryzyko, że przyjęte rozwiązania będą wykorzystywane w sporach pracowniczych jedynie w celu objęcia szerszą ochroną i spowodują znaczne zwiększenie liczby skarg wpływających do PIP, także w przypadkach mających charakter sporny, w których inspektor ma ograniczone możliwości działania.

Ustawa o sygnalistach. Kto będzie przyjmował zgłoszenia?

Wątpliwości dotyczyły również kwestii organu właściwego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. W grze był rzecznik praw obywatelskich oraz PIP. Ostatecznie projektodawcy doszli do wniosku, że RPO jest organem, który ma szerokie kompetencje i doświadczenie w rozpatrywaniu różnego rodzaju zagadnień, z różnych obszarów życia społecznego i sprawdzi się najlepiej.

Wygląda na to, że firmy nie dostaną też więcej czasu na wdrożenie procedur wewnętrznych, o co zabiegały. Argumentowały, że pomimo iż prace nad wdrożeniem unijnych regulacji toczą się od lat, to nie mogły one zacząć przygotowań wcześniej. Projekty na przestrzeni tego okresu różniły się bowiem od siebie. W rezultacie będzie obowiązywał trzymiesięczny okres vacatio legis.