Warunek jest muszą one stanowić tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo, projektodawca przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Minister Dziemianowicz-Bąk: Będzie rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy Wprowadzenie wzruszalnego domniemania zatrudnienia, wliczanie do stażu pracy okresu samozatrudnienia i pracy na umowie cywilnoprawnej i oskładkowanie różnych typów umów zapowiedziała na antenie RMF FM szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ekspert: takie rozwiązanie może utrwalać negatywną praktykę

Krytycznie do pomysłu podchodzi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Takie rozwiązanie to ingerowanie w warunki zatrudnienia. Różnego rodzaju świadczenia zależne od stażu pracy będą po zmianach przysługiwać znacznie szerszej grupie osób niż dotychczas. To spowoduje zwiększenie obciążeń przedsiębiorców - mówi ekspert.

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, wbrew zapowiedziom resortu, takie rozwiązanie może utrwalać negatywną praktykę zastępowania stosunku pracy innymi formami.