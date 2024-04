Sygnalista. Potencjalny bohater czy źródło wielu problemów?

Jak działa sygnalista? Brak obowiązku skorzystania z kanałów wewnętrznych

Skoro już wiemy, dlaczego jest sprzymierzeńcem organizacji, z którą jest związany, to rodzi się kolejne pytanie, czyli w jaki sposób wykorzystać jego/jej spostrzeżenia? Ani dyrektywa, ani obecny projekt ustawy nie zakładają konieczności zachowania sekwencyjności zgłoszeń, tzn. obowiązku wykorzystania kanałów wewnętrznych przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego (ujawnienie publiczne wyłączę poza nawias analizy ze względu na ograniczenie zastosowania do relatywnie wąskiego grona przypadków).

Projekt ustawy wspomina o fakultatywnym systemie zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, ale nie zakłada takiego obowiązku. Zdecydowanie w interesie firmy jest jednak, aby sygnalista skorzystał z kanałów wewnętrznych. Jak go przekonać? Kluczowe jest zaufanie do funkcjonujących rozwiązań. W tym względzie decydującą rolę odgrywa praktyka. Po pierwsze, należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania, czyli kanały zgłoszeniowe dostosowane do specyfiki organizacji, oraz procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. Po drugie, deklaracje muszą być zgodne z działaniami, więc potrzebna jest konsekwencja oraz czas.

Odkładając dostosowanie do momentu pojawienia się ostatecznej wersji ustawy, ryzykujemy, że tego czasu może zabraknąć, zarówno na zdobycie doświadczenia w rozpatrywaniu zgłoszeń, jak i przekonanie sygnalistów do wewnętrznych rozwiązań. A wówczas sygnalista może preferować zgłoszenie zewnętrzne. Co to oznacza dla organizacji, chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

Autor jest partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY.