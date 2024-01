Dłuższa lista szkodliwych chemikaliów, większa ochrona zdrowia pracowników

Projektowane regulacje skierowane są do pracodawców prowadzących działalność w takim niekorzystnym środowisku. Mają one umożliwić właściwą ocenę warunków pracy, w tym ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w niej czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawcy zobowiązani są do wykonywania ich pomiarów w ramach dotychczasowych obowiązków.

W efekcie ma to zagwarantować lepszą ochronę pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych. Proponowane rozwiązania mają też wpłynąć na ograniczenie występowania ewentualnych chorób zawodowych.

I tak, w przepisach znalazła się m.in. czerwień zasadowa 9 (jest to substancja rakotwórcza stosowana jako barwnik w przemyśle papierniczym, tekstylnym, medycznym), n-metyloformamid (stosowany jest jako rozpuszczalnik i półprodukt do reakcji chemicznych oraz w tuszach drukarskich), dekan-1-ol i jego izomery: dekan-2-ol, dekan-3-ol, dekan-4-ol i dekan-5-ol (związki te znalazły zastosowanie w produkcji rozpuszczalników, pestycydów, smarów, wosków, kremów, kosmetyków i syntetycznych substancji smakowo-zapachowych dodawanych do żywności) czy fosforan trifenylu (stosowany do produkcji oprawek okularów, żywic, wosków, klejów, jako plastyfikator w tapicerstwie, składnik płynów hydraulicznych i środków smarnych oraz kosmetyków).

Dodatkowo projekt wprowadza zmiany wartości dopuszczalnych stężeń dla 7 substancji chemicznych ( chodzi m.in. o benzen, akrylonitryl czy nikiel i jego związki).