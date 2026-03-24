Niemal sto punktów karnych. Mandaty Łukasza Mejzy zsumowane

Dziesiątki tysięcy złotych, a także utrata prawa jazdy i skierowanie na egzamin - takie konsekwencje czekają posła PiS Łukasza Mejzę za szereg drogowych wykroczeń, których się dopuścił.

Publikacja: 24.03.2026 07:43

Poseł PiS Łukasz Mejza podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wy

Poseł PiS Łukasz Mejza podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wyborze

Foto: PAP/Marcin Obara

Jan Skoumal

Aż 99 punktów karnych przyznała policja posłowi PiS Łukaszowi Mejzie w związku z dziesięcioma wykroczeniami drogowymi. Wnioski o pociągnięcie polityka Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności trafiły do marszałka Sejmu jeszcze w ubiegłym roku – jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, Mejza zrzekł się immunitetu w związku ze sprawą. Jaka kara czeka więc polityka?

Łukasz Mejza z niemal setką punktów karnych

Jak poinformowało RMF FM, po zebraniu 99 punktów karnych Łukasz Mejza będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 11 400 zł. Kwota ta wynika ze zsumowania kar za dziewięć wykroczeń, na których polityka przyłapały fotoradary, a także jednego, w trakcie którego został on zatrzymany przez policję – Mejza jechał wówczas 200 km/h po drodze ekspresowej S3 w pobliżu Polkowic, przekraczając prędkość o 80 km/h. Wysoki mandat nie jest jednak jedyną karą w jego przypadku. Przekroczenie progu 24 punktów karnych skutkuje bowiem odebraniem prawa jazdy, a także skierowaniem na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kursem reedukacyjnym w zakresie bezpieczeństwa drogowego (art. 98a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Jak przekazało RMF FM, Łukasz Mejza skierowany zostanie najpierw na egzamin na prawo jazdy – jeśli go nie zda, czeka go pełen kurs.

Poniżej pełna lista dziesięciu wykroczeń Mejzy, ze wskazaniem dat, liczby km/h o którą przekroczył on dozwolony limit oraz punktów karnych i kwot mandatów.

  • 11.11.2024 r. - 44 km/h - 11 pkt, 1000 zł,
  • 11.11.2024 r. - 36 km/h - 9 pkt, 800 zł,
  • 11.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,
  • 21.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,
  • 07.01.2025 r. - 60 km/h - 13 pkt, 1500 zł,
  • 24.01.2025 r. - 30 km/h - 7 pkt, 400 zł,
  • 06.05.2025 r. - 11 km/h - 2 pkt, 100 zł,
  • 07.07.2025 r. - 25 km/h - 5 pkt, 300 zł,
  • 20.08.2025 r. - 35 km/h - 9 pkt, 800 zł.  
W piątek 20 marca polityk PiS zrzekł się immunitetu w związku z postępowaniami, prowadzonymi przez policję w jego sprawie.

