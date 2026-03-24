Poseł PiS Łukasz Mejza podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wyborze
Aż 99 punktów karnych przyznała policja posłowi PiS Łukaszowi Mejzie w związku z dziesięcioma wykroczeniami drogowymi. Wnioski o pociągnięcie polityka Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności trafiły do marszałka Sejmu jeszcze w ubiegłym roku – jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, Mejza zrzekł się immunitetu w związku ze sprawą. Jaka kara czeka więc polityka?
Poseł PiS Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu poselskiego w związku z dziesięcioma wykroczeniami drogowymi.
Jak poinformowało RMF FM, po zebraniu 99 punktów karnych Łukasz Mejza będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 11 400 zł. Kwota ta wynika ze zsumowania kar za dziewięć wykroczeń, na których polityka przyłapały fotoradary, a także jednego, w trakcie którego został on zatrzymany przez policję – Mejza jechał wówczas 200 km/h po drodze ekspresowej S3 w pobliżu Polkowic, przekraczając prędkość o 80 km/h. Wysoki mandat nie jest jednak jedyną karą w jego przypadku. Przekroczenie progu 24 punktów karnych skutkuje bowiem odebraniem prawa jazdy, a także skierowaniem na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kursem reedukacyjnym w zakresie bezpieczeństwa drogowego (art. 98a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Jak przekazało RMF FM, Łukasz Mejza skierowany zostanie najpierw na egzamin na prawo jazdy – jeśli go nie zda, czeka go pełen kurs.
Poniżej pełna lista dziesięciu wykroczeń Mejzy, ze wskazaniem dat, liczby km/h o którą przekroczył on dozwolony limit oraz punktów karnych i kwot mandatów.
W piątek 20 marca polityk PiS zrzekł się immunitetu w związku z postępowaniami, prowadzonymi przez policję w jego sprawie.
