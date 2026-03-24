Na pokładzie maszyny znajdowało się 128 osób – w tym 11 członków Sił Powietrznych, 115 żołnierzy wojsk lądowych i dwóch funkcjonariuszy policji – poinformował generał Hugo Alejandro Lopez, dowódca Sił Zbrojnych Kolumbii. Cztery osoby nadal uznaje się za zaginione. Kilkudziesięciu rannych w katastrofie trafiło do szpitali.

Reklama Reklama

Początkowo podawana przez władze liczba ofiar katastrofy była dwukrotnie mniejsza. Akcja poszukiwawcza i ratunkowa na miejscu katastrofy trwa.

Minister obrony Peru Pedro Sanchez napisał w serwisie X, że samolot rozbił się przy próbie startu.

Katastrofa samolotu wojskowego w Kolumbii. Maszyna uderzyła w coś na końcu pasa startowego?

W rozmowie z telewizją Caracol strażak Eduardo San Juan Callejas powiedział, że samolot prawdopodobnie uderzył w coś na końcu pasa startowego podczas startu, a następnie, gdy zaczął opadać, jednym ze skrzydeł zahaczył o drzewo. Po uderzeniu w ziemię samolot stanął w płomieniach, doszło też do eksplozji materiałów wybuchowych, które znajdowały się na pokładzie – relacjonował strażak.