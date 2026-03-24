Miejsce katastrofy samolotu wojskowego w Kolumbii
Na pokładzie maszyny znajdowało się 128 osób – w tym 11 członków Sił Powietrznych, 115 żołnierzy wojsk lądowych i dwóch funkcjonariuszy policji – poinformował generał Hugo Alejandro Lopez, dowódca Sił Zbrojnych Kolumbii. Cztery osoby nadal uznaje się za zaginione. Kilkudziesięciu rannych w katastrofie trafiło do szpitali.
Początkowo podawana przez władze liczba ofiar katastrofy była dwukrotnie mniejsza. Akcja poszukiwawcza i ratunkowa na miejscu katastrofy trwa.
Minister obrony Peru Pedro Sanchez napisał w serwisie X, że samolot rozbił się przy próbie startu.
W rozmowie z telewizją Caracol strażak Eduardo San Juan Callejas powiedział, że samolot prawdopodobnie uderzył w coś na końcu pasa startowego podczas startu, a następnie, gdy zaczął opadać, jednym ze skrzydeł zahaczył o drzewo. Po uderzeniu w ziemię samolot stanął w płomieniach, doszło też do eksplozji materiałów wybuchowych, które znajdowały się na pokładzie – relacjonował strażak.
Czytaj więcej
Gustavo Petro, prezydent Kolumbii w rozmowie z BBC stwierdził, że istnieje „realna groźba” podjęcia przez USA działań militarnych przeciwko Kolumbii.
Pierwszej pomocy rannym udzielali mieszkańcy okolic lotniska. Na nagraniach z miejsca katastrofy widać mężczyzn wiozących polną drogą rannych żołnierzy na motorach. Dopiero później na miejsce katastrofy przybyli wojskowi ratownicy. Władze wyjaśniały, że samolot rozbił się w trudno dostępnym terenie, co opóźniło akcję ratunkową.
Gen. Lopez relacjonował, że 57 ocalałych z katastrofy trafiło do szpitali. 30 z nich doznało obrażeń niezagrażających życiu.
Po katastrofie prezydent Gustavo Petro wyraził „głęboki żal” z powodu śmierci żołnierzy. Zaatakował też poprzednie administracje za to, że nie dołożyły starań, by zmodernizować armię. „W 2020 roku kupili jakiś złom, który się rozbił” – napisał. „Dlaczego nie kupili nowych samolotów, tak jak kupowali swoje samochody i swoje mieszkania?” – pytał. „Kupują byle co, bo wiedzą, że to biedni młodzi ludzie będą używać tego szrotu próbując bronić ojczyzny” – oburzał się Petro.
Prezydent oświadczył, że domaga się od ministra obrony i ministra finansów jak najszybszego zakupu sprzętu wojskowego, którego domaga się od ponad roku.
„Wojna to biznes i dlatego chcą ją przedłużać. Przemyt narkotyków daje im wymówkę, ale ci, którzy giną, to młodzi synowie obywateli. Żaden generał nie powinien wziąć nawet jednego peso za zakup broni, która ma służyć do obrony ludzi” – podkreślił Petro, nawiązując do wojny z narkobiznesem, prowadzonej przez władze Kolumbii.
„Prawdziwy wojownik nie może mieć chciwości w sercu. Rozkaz brzmi: nie ulegać chciwości. Życie nie polega na robieniu biznesów i żaden osobisty zysk nie powinien być osiągany kosztem życia wojowników. Handlarze śmierci to wampiry (...) życie pełnoletnich młodych ludzi jest bardzo cenne, ponieważ są twórcami i strażnikami życia” – napisał też prezydent Kolumbii. Petro zagroził dymisjami urzędników, którzy będą utrudniać zakup nowego sprzętu.
Petro jest zwolennikiem dwutorowej walki z narkobiznesem w kraju – jego podejście zakłada z jednej strony negocjacje z kartelami i dążenie do szukania pokojowych rozwiązań, z drugiej – działania militarne przeciwko agresywnym kartelom odmawiającym współpracy. Według części krytyków jego działań jest to polityka zbyt łagodna, która doprowadziła do wzrostu produkcji kokainy w kraju do rekordowego poziomu.
Kondolencje rodzinom ofiar złożyło też kilku kandydatów, którzy w wyborach z 31 maja będą ubiegać się o prezydenturę w Kolumbii.
Rzecznik koncernu Lockheed Martin, producenta samolotu Hercules C-130, zapewnił, że firma jest gotowa pomóc w śledztwie dotyczącym przyczyn wypadku.
Produkcja samolotów Hercules C-130 ruszyła w latach 50-tych XX wieku. Kolumbia pozyskała pierwsze takie maszyny pod koniec lat 60-tych. W ostatnim czasie Kolumbia zmodernizowała część starszych samolotów tego typu i pozyskała nowsze modele z USA, używane wcześniej przez amerykańską armię. Maszyna, która uległa katastrofie 24 marca, była właśnie pierwszym z trzech samolotów pozyskanych w ostatnich latach z USA (stąd uwaga prezydenta Petro o pozyskaniu „złomu” w 2020 roku).
Samolot Hercules C-130
To druga katastrofa Herculesa C-130 w Ameryce Południowej w ostatnich tygodniach. Pod koniec lutego doszło do katastrofy takiej maszyny, która należała do Sił Zbrojnych Boliwii. W wypadku zginęło ponad 20 osób, a 30 zostało rannych. Skutki katastrofy mogły być znacznie gorsze, ponieważ samolot rozbił się na terenie miasta El Alto, niemal zahaczając o blok mieszkalny.
Po katastrofie doszło do zamieszek i starć między mieszkańcami a siłami bezpieczeństwa, ponieważ samolot, który się rozbił, przewoził pieniądze, które po katastrofie rozsypały się po całej okolicy.
Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autobusu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem w miasteczku Ker...
Synagoga w belgijskim mieście Liège została uszkodzona w eksplozji, do której doszło w poniedziałek nad ranem -...
Na Słowacji, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, doszło do poważnego wypadku drogowego – podała miejsc...
Wakacje na jednej z karaibskich wysp dla 66-letniego Brytyjczyka skończyły się dramatycznie. Podczas kąpieli w m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas