„Gazeta Polska” i TV Republika opisały na początku lutego sprawę kontaktów biznesowych Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych, pracującą dla rosyjskiego domu aukcyjnego wpisanego na listę sankcyjną. Na wniosek prezydenta sprawą zajmowano się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Konflikt prezydenta i marszałka Sejmu wcale się nie zakończył. – Niewykluczone są kolejne działania, bo pan prezydent nie jest usatysfakcjonowany tym, co usłyszał na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek nie odniósł się do pytań i wątpliwości. Dla nas sprawa nie jest zamknięta – powiedział „Rzeczpospolitej” Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Według opozycji powiązania biznesowe marszałka miały być powodem, dla którego Czarzasty, będąc członkiem komisji ds. służb specjalnych, nie starał się o uzyskanie dostępu do informacji niejawnych.
Prezydent Karol Nawrocki podczas lutowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego domagał się od Włodzimierza Czarzastego wyjaśnień, dlaczego nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. – Mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu – mówił Nawrocki. Podczas RBN marszałek nie odniósł się do wątpliwości prezydenta, a jeszcze przed posiedzeniem twierdził, że sprawa została wyjaśniona. Po zakończeniu RBN opublikował wpis w serwisie X, w którym stwierdził: „RBN. SAFE i Rada Pokoju – ważne rozmowy. Czarzasty – ustawka się nie udała. Dziękuję za Wasze wsparcie! Jedziemy dalej”. Teraz sprawa wraca.
– Służby nie mogą podjąć pełnej weryfikacji bez złożenia ankiety osobowej. Pięć razy wypełniałem taką ankietę przez ostatnie 20 lat, co jest bardzo żmudne, a wypełnienie ankiety zajmuje kilka dni – mówi nam rzecznik prezydenta, twierdząc, że marszałek Sejmu również powinien wypełnić ankietę bezpieczeństwa i wytłumaczyć się ze swoich kontaktów gospodarczych oraz towarzyskich.
Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zapowiedział, że będzie chciał spotkać się z szefami służb w sprawie marszałka Czarzastego. Do takiego spotkania jednak nigdy nie doszło, ponieważ, jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, nie zgodził się na nie premier. Mimo wszystko, Pałac Prezydencki oczekuje zweryfikowania kontaktów Czarzastego. – Oczekujemy od marszałka Sejmu poważnego podejścia i złożenia ankiety bezpieczeństwa – mówi „Rz” Leśkiewicz.
Włodzimierz Czarzasty poinformował w lutym 2026 r., że poprosił służby specjalne o zbadanie jego sprawy w kontekście zarzutów dotyczących „wschodnich powiązań”. Zaznaczył, że służby potwierdziły brak zastrzeżeń, a także zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten również poddał się takiemu sprawdzeniu. Służby zweryfikowały Czarzastego i przygotowały niejawną notatkę krótko po posiedzeniu RBN. Żadna ze stron nie może ujawnić treści notatki przygotowanej przez ABW, którą Pałac Prezydencki dostał kilka tygodni temu, o czym pierwszy poinformował Onet.
„Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło pismo szefa ABW w sprawie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego budzących wątpliwości relacji towarzysko-biznesowych z obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niestety, dokument nie przynosi wyjaśnień. A przecież istnieje prosta droga, by na nie odpowiedzieć: procedura sprawdzająca przeprowadzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje podane w obszernej ankiecie bezpieczeństwa osobowego będą stanowiły formalno-prawną podstawę ich rzetelnej weryfikacji przez służby, zamiast pozostawać w sferze medialnych doniesień. Tylko taka weryfikacja daje gwarancję rękojmi zachowania tajemnicy i jest testem na prawdomówność – przeciwnie, stawia kolejne pytania.” – napisał na portalu X Rafał Leśkiewicz. Pałac Prezydencki sprawy nie uważa za zamkniętą i w najbliższym czasie będzie domagał się dalszych wyjaśnień.
Czy po wyrażeniu niezadowolenia przez Pałac Prezydencki po notatce ABW będą kolejne działania służb lub marszałek wypełni ankietę? – Nie musi tego robić. Z mocy ustawy ma dostęp do wszystkich tajemnic, jako marszałek Sejmu – mówi „Rzeczpospolitej” minister Tomasz Siemoniak, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych. Sam Czarzasty w rozmowie z radiem TOK FM wykluczył wypełnienie ankiety, gdyż ma dostęp do tajemnic, jako druga osoba w państwie, a służby poinformowały go o braku wobec niego zastrzeżeń, po odpowiedniej weryfikacji.
Czarzasty uznał, że Nawrocki powinien go przeprosić i sam powinien poddać się weryfikacji, w związku z tym, że w 2021 r. funkcjonariusz ABW negatywnie zaopiniował kandydaturę Nawrockiego na wiceprezesa IPN, po analizie jego akt. Decyzję o wydaniu certyfikatu podjął samodzielnie ówczesny szef ABW Krzysztof Wacławek, dziś doradca prezydenta Nawrockiego, ignorując wewnętrzne zastrzeżenia służb.
– To kolejna odsłona bitwy prezydenta z rządem. Po SAFE i sprawie Cenckiewicza Pałac Prezydencki szuka retorsji – mówi „Rz” minister Siemoniak.
Czy politycznie rzeczywiście Karol Nawrocki może zyskać na sporze z Włodzimierzem Czarzastym?
– Marszałek Sejmu byłby bardzo zadowolony, gdyby stawał się obiektem bipolaryzacji: Karol Nawrocki versus Włodzimierz Czarzasty. Lewicy łatwiej jest powiedzieć wiele bardzo jasnych rzeczy niż KO, ponoszącej główny ciężar odpowiedzialności za sprawowanie władzy. Nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Dla wyborcy PiS tradycyjnym wrogiem jest Donald Tusk, a nie stare SLD – konkluduje prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
