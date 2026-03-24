Z czym wychodzicie jako Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna do międzynarodowych inwestorów?

Przede wszystkim dysponujemy terenami. Mamy w swojej bazie kilka lokalizacji, zarówno w województwie pomorskim jak i kujawsko-pomorskim. Oprócz tego mamy też cztery centra programowania robotów przemysłowych, gdzie kształcimy kadry dla przyszłych inwestycji. Nasz dział szkolnictwa współpracuje ze szkołami branżowymi, aby te osoby były jak najlepiej przygotowane do pracy.

Staramy się opiekować inwestorami od początku do końca, od składania wniosków lub wyszukania terenów aż po rozliczanie z pomocy publicznej.

I co bardzo ważne – współpraca z nami wiąże się ze zwolnieniem z podatku dochodowego dla nowych inwestycji, które w województwie pomorskim może wynosić odpowiednio 30, 40 bądź 50 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, a w województwie kujawsko-pomorskim 40, 50, bądź 60 proc.

Jakie są dotychczasowe doświadczenia państwa strefy, jeżeli chodzi o zainteresowanie inwestorów?

Zainteresowanie jest bardzo duże. W zeszłym roku wydaliśmy ponad 80 decyzji o wsparciu. To były zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Spośród 14 stref w Polsce, wciąż jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji o wsparciu. Staramy się cały czas być w czołówce, pomagać inwestorom niezależnie od ich wielkości, od mikrofirm do dużych przedsiębiorstw.

Jakich inwestorów szukacie? Jacy są dla was najcenniejsi?

Każdy inwestor jest cenny. Zarówno małe rodzinne firmy, dla których to zwolnienie z podatku dochodowego jest naprawdę istotne i pozwala zainwestować bądź rozwinąć już działający zakład. Chcemy też oczywiście zainteresować tych dużych inwestorów, którzy tworzą dużo miejsc pracy i tym samym wzbogacają też region. Więc każdy przedsiębiorca jest istotny z innego powodu.

Jeżeli chodzi o format działania tych przedsiębiorstw, to są zazwyczaj firmy produkcyjne. Ale jesteśmy również zainteresowani na przykład usługami logistycznymi. Natomiast tym, co jest dla nas niesłychanie istotne, to wysyłanie sygnału i pójście w świat z informacją, że Polska Strefa Inwestycji obejmuje całą Polskę, o czym wielu ludzi dalej nie wie. Cały kraj jest specjalną strefą inwestycyjną, nie ograniczamy się do konkretnego terytorium.

Więksi inwestorzy często potrafią się skarżyć, że brakuje terenów pod ich ewentualne inwestycje. Jak to wygląda w Pomorskiej Strefie?

Stale współpracujemy z włodarzami, samorządami, żeby znaleźć jak największą bazę tych terenów. Staramy się być elastyczni i cały czas poszerzać nasze portfolio, żeby znaleźć każdemu inwestorowi teren, jakiego potrzebuje. Ułatwiamy kontakt z gospodarzami tych terenów, samorządami i najczęściej staramy się działać skutecznie.