„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego.

W ostatnich miesiącach Polska regularnie podrywa myśliwce, gdy dochodzi do zmasowanych, kombinowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę przy użyciu pocisków manewrujących, pocisków balistycznych i dronów, zwłaszcza wtedy, gdy cele znajdują się w zachodnich obwodach Ukrainy, stosunkowo niedaleko granicy z Polską.

Komunikat o zakończeniu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa nad Polską pojawiła się o 6.46.