Polski F-16
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego.
W ostatnich miesiącach Polska regularnie podrywa myśliwce, gdy dochodzi do zmasowanych, kombinowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę przy użyciu pocisków manewrujących, pocisków balistycznych i dronów, zwłaszcza wtedy, gdy cele znajdują się w zachodnich obwodach Ukrainy, stosunkowo niedaleko granicy z Polską.
Komunikat o zakończeniu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa nad Polską pojawiła się o 6.46.
Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało tuż przed 2 w nocy na swoim kanale w serwisie Telegram o wystrzeleniu przez rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-160MS pocisków manewrujących w stronę celów na Ukrainie. Kilka minut później pojawił się komunikat o zagrożeniu atakiem pocisków balistycznych.
Z późniejszych komunikatów Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że celem ataku z użyciem pocisków balistycznych była m.in. Połtawa i Zaporoże. Z kolei rosyjskie pociski manewrujące pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim, winnickim, żytomierskim czy czernihowskim, lecąc w kierunku zachodnim.
W kolejnym dniu rozmów ukraińsko-amerykańskich w Stanach Zjednoczonych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników Kijowa do utrzymania...
Równolegle z atakiem rakietowym trwał atak z użyciem dronów. Rosjanie przeprowadzają kombinowane ataki powietrzne na Ukrainę, by przy użyciu dronów wiązać ukraińską obronę przeciwlotniczą, zwiększając szansę przedarcia się przez nią pocisków przenoszących znacznie większe ładunki wybuchowe.
Z informacji, które napływają z Ukrainy, wynika że w Zaporożu, w wyniku kombinowanego rosyjskiego ataku powietrznego zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Iwan Fedorow, gubernator obwodu pisze o uszkodzeniu sześciu bloków mieszkalnych i dwóch domów jednorodzinnych, a także sklepu i budynków niemieszkalnych. Ucierpieć miała też przemysłowa infrastruktura miasta.
Z kolei w ataku na obwód połtawski zginęły dwie osoby, a co najmniej 11 zostało rannych – poinformował gubernator obwodu połtawskiego Witalij Diakiwnycz. W ataku ucierpiały budynki mieszkalne i budynek hotelu. W mieście doszło do pożarów.
Rano pojawiła się informacja, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę przy użyciu 426 środków napadu powietrznego – 7 pocisków balistycznych Iskander-M/S-400, 18 pocisków manewrujących Ch-101, pięciu pocisków manewrujących Iskander-K, czterech pocisków manewrujących Ch-59/69/31 i 392 dronów. Ukraińcy zneutralizowali 365 dronów, 18 pocisków manewrujących Ch-101, pięć pocisków manewrujących Iskander-K i 2 pociski manewrujące C-59/69.
W nocy pojawiła się też informacja o pojawieniu się ukraińskich dronów w pobliżu Moskwy. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do miasta strącono łącznie sześć dronów.
Pojawienie się dronów w pobliżu Moskwy doprowadziło do czasowego zawieszenia działania podmoskiewskiego lotniska Wnukowo.
Nad ranem Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 55 dronów – pojawiły się one nie tylko nad obwodem moskiewskim, ale też nad obwodami kurskim, biełgorodzkim, briańskim, kałuskim, tulskim, lipieckim, okupowanym Krymem i Morzem Czarnym.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku” - poinformował wicepremier i szef Ministerstwa Obrony...
Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że były minister Mariusz Błaszczak „bredzi o niemieckim programie SAFE”....
Generał dywizji Karol Molenda wybrany został przez Komitet Wojskowy NATO na stanowisko Cyber Champion, doradcy s...
