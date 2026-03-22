– Dla nas i całego świata ważne jest, by wysiłki dyplomatyczne były kontynuowane i byśmy wspólnie pracowali na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą – powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że „nikt nie chce tej wojny”. – Kluczową kwestią pozostaje ustalenie, na ile Rosja jest gotowa zmierzać ku rzeczywistemu zakończeniu wojny oraz czy jest gotowa uczynić to uczciwie, tym bardziej teraz, gdy w związku z sytuacją wokół Iranu napięcia geopolityczne jeszcze wzrosły – kontynuował.

Wołodymyr Zełenski wzywa do utrzymania sankcji na Rosję

W niedzielę Zełenski kolejny raz odniósł się do trwających działań zbrojnych, poruszył też temat sankcji na Rosję. „W ciągu ostatniego tygodnia Rosja wysłała przeciw Ukrainie blisko 1550 dronów uderzeniowych, ponad 1260 kierowanych bomb lotniczych i dwa pociski rakietowe. W tym samym czasie z uwagi na złagodzenie sankcji Rosja zwiększyła sprzedaż swojej ropy naftowej, dzięki której finansuje wojnę” – oświadczył w mediach społecznościowych ukraiński prezydent.

Zełenski ocenił, że przychody „dają Rosji poczucie bezkarności i możliwość kontynuowania wojny”. „Dlatego presja musi być utrzymana, a sankcje muszą działać” – przekonywał. „Rosyjska flota cieni nie może czuć się bezpiecznie na wodach europejskich ani nigdzie indziej. Tankowce zasilające wojenny budżet można i należy zatrzymywać oraz blokować, nie zaś przepuszczać” – napisał w niedzielę w serwisie X Zełenski, dziękując przywódcom państw, którzy podejmują odpowiednie decyzje, które, w jego opinii, „przybliżają godny pokój”.

Prezydent Ukrainy chwalił niedawno Francję, która jego zdaniem podjęła „kolejny zdecydowany krok”. Chodziło o zatrzymanie na Morzu Śródziemnym przez francuską marynarkę wojenną tankowca Deyna, który miał należeć do tzw. rosyjskiej floty cieni, czyli jednostek, za pomocą których Rosja próbuje eksportować ropę mimo sankcji. Informując o abordażu prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że Paryż „trzyma się kursu” oraz że wojna w Iranie nie odciągnie Francji od wspierania Ukrainy.