Ukraiński żołnierz strzela z haubicy M109 w kierunku rosyjskich pozycji w obwodzie zaporoskim
W sobotę na Florydzie rozpoczęła się kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Strona rosyjska nie brała udziału w spotkaniu.
Amerykanie byli reprezentowani m.in. przez specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa oraz zięcia prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. W delegacji Ukrainy byli m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow oraz szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Pierwotnie rozmowy miały odbyć się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, i mieć charakter trójstronny.
Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie rozpoczęli swoją wiosenną kampanię i od razu utknęli. A w co najmniej jednym miejscu frontu się cofają.
„Kontynuowaliśmy omawianie kluczowych kwestii oraz kolejnych kroków w ramach ścieżki negocjacyjnej. Szczególny nacisk położono na wypracowanie wspólnego podejścia na rzecz dalszych postępów w kierunku praktycznych rezultatów” – relacjonował w mediach społecznościowych Umerow, zapowiadając kontynuację rozmów w niedzielę. „Dziękujemy Stanom Zjednoczonym za zaangażowanie” – dodał w serwisie X były minister obrony Ukrainy.
– Dla nas i całego świata ważne jest, by wysiłki dyplomatyczne były kontynuowane i byśmy wspólnie pracowali na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą – powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że „nikt nie chce tej wojny”. – Kluczową kwestią pozostaje ustalenie, na ile Rosja jest gotowa zmierzać ku rzeczywistemu zakończeniu wojny oraz czy jest gotowa uczynić to uczciwie, tym bardziej teraz, gdy w związku z sytuacją wokół Iranu napięcia geopolityczne jeszcze wzrosły – kontynuował.
W niedzielę Zełenski kolejny raz odniósł się do trwających działań zbrojnych, poruszył też temat sankcji na Rosję. „W ciągu ostatniego tygodnia Rosja wysłała przeciw Ukrainie blisko 1550 dronów uderzeniowych, ponad 1260 kierowanych bomb lotniczych i dwa pociski rakietowe. W tym samym czasie z uwagi na złagodzenie sankcji Rosja zwiększyła sprzedaż swojej ropy naftowej, dzięki której finansuje wojnę” – oświadczył w mediach społecznościowych ukraiński prezydent.
Zełenski ocenił, że przychody „dają Rosji poczucie bezkarności i możliwość kontynuowania wojny”. „Dlatego presja musi być utrzymana, a sankcje muszą działać” – przekonywał. „Rosyjska flota cieni nie może czuć się bezpiecznie na wodach europejskich ani nigdzie indziej. Tankowce zasilające wojenny budżet można i należy zatrzymywać oraz blokować, nie zaś przepuszczać” – napisał w niedzielę w serwisie X Zełenski, dziękując przywódcom państw, którzy podejmują odpowiednie decyzje, które, w jego opinii, „przybliżają godny pokój”.
Prezydent Ukrainy chwalił niedawno Francję, która jego zdaniem podjęła „kolejny zdecydowany krok”. Chodziło o zatrzymanie na Morzu Śródziemnym przez francuską marynarkę wojenną tankowca Deyna, który miał należeć do tzw. rosyjskiej floty cieni, czyli jednostek, za pomocą których Rosja próbuje eksportować ropę mimo sankcji. Informując o abordażu prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że Paryż „trzyma się kursu” oraz że wojna w Iranie nie odciągnie Francji od wspierania Ukrainy.
Podczas trwających rozmów pokojowych strona amerykańska nalega, by Ukraińcy zgodzili się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie oraz przystali na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Formalnie kadencja Wołodymyra Zełenskiego upłynęła w maju 2024 r., jednak wybory nie odbyły się, ponieważ ukraińskie przepisy zakazują przeprowadzania głosowania w czasie wojny.
W związku z sytuacją Kreml podważa mandat ukraińskiego prezydenta. Zełenski deklarował gotowość do zorganizowania wyborów na Ukrainie, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zapewniłyby dwumiesięczne zawieszenie broni, które pozwoliłoby przygotować niezbędną infrastrukturę i wdrożyć gwarancje bezpieczeństwa.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Tymczasem gen. Wałerij Załużny, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który przedstawiany jest w mediach jako potencjalny kandydat na prezydenta, ma inne stanowisko w sprawie wyborów.
„Ukraina potrzebuje nie czasu na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania, lecz pokoju wywalczonego na drodze wojny, który zapewni przyszłość naszym dzieciom” – napisał Załużny w tekście opublikowanym w niedzielę przez ukraiński portal NV.
Sztab Generalny Ukrainy informował, że w sobotę na froncie doszło do 148 starć między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (28), konstantynowskim (17) i hulajpolskim (13). Według strony ukraińskiej, w ciągu doby Rosjanie stracili ok. 940 żołnierzy, trzy czołgi, wóz opancerzony, 30 systemów artyleryjskich, trzy systemy obrony powietrznej i 121 sztuk sprzętu samochodowego.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1488 dniu wojny Rosji z Ukrainą
Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w sobotę w rejonach odpowiedzialności rosyjskich zgrupowań „Wschód”, „Centrum”, „Zachód”, „Dniepr”, „Północ” i „Południe” Siły Zbrojne Ukrainy poniosły straty wynoszące ok. 1215 żołnierzy (zabitych i rannych), 31 wozów opancerzonych, 73 inne pojazdy i dziewięć dział artylerii polowej.
Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie rozpoczęli swoją wiosenną kampanię i od razu utknęli. A w co najmniej jedny...
Ukraińscy instruktorzy wysłani na Bliski Wschód byli zszokowani sposobem, w jaki armia amerykańska zestrzeliwuje...
Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. W...
– Niesamowitą łatwość ma prezydent Trump w obrażaniu swoich przyjaciół. Nawet dyktatorzy tak nie robią. To zaska...
