Fidan mówił wprost, że to Izrael przede wszystkim odpowiada za tę wojnę i za „kryzys bez precedensu”. Przy okazji przypomniał, że Turcja jest oddanym sojusznikiem Kataru.

Była nim i w czasie (lata 2017-2021), gdy silniejsze arabskie kraje Zatoki Perskiej izolowały Katar, oskarżając go m.in. o bliskie stosunki z Iranem. Teraz te stosunki są na dnie. Katar, w którym jest największa baza wojskowa USA w regionie, najbardziej ucierpiał od irańskich ostrzałów.

Katarczycy nie są tym zaskoczeni. Szef wielkiego państwowego koncernu QatarEnergy i zarazem katarski minister energetyki, Saad al-Kaabi, powiedział agencji Reuters, że przestrzegał Amerykanów przed prowokowaniem Irańczyków. Tą prowokacją był środowy atak na najważniejsze irańskie instalacje gazowe (premier Beniamin Netanjahu zapewnił, że Izrael zrobił to sam, a prezydent Donald Trump, że nic nie wiedział o takich planach). W odwecie Irańczycy uderzyli w katarskie instalacje przemysłu gazowego, w tym samym rejonie Zatoki, powodując szkody szacowane przez szefa QatarEnergy na 26 mld dol.. Będzie to miało wpływ na dostawy LNG do Europy i Azji nawet przez pięć lat.

Rozgoryczony Oman. Czy możliwe było porozumienie amerykańsko-irańskie?

Oman nie przyłączył się nawet do łagodnej deklaracji w sprawie wojny. Szef omańskiej dyplomacji Badr al-Busajdi wręcz oskarżył USA i Izrael (w tekście opublikowanym przez renomowany brytyjski tygodnik „The Economist”) o przeprowadzenie „bezprawnego ataku militarnego” przeciwko „pokojowi, który przez chwilę wydawał się możliwy do osiągnięcia”.

Al-Busajdi dwa dni przed atakiem pośredniczył w negocjacjach amerykańsko-irańskich w Genewie. I jest przekonany, że obie strony tych negocjacji „nic nie mogą uzyskać z tej wojny” i w ich interesie narodowym jest jej jak najszybsze zakończenie. O korzyściach Izraela, trzeciej strony rozmów, nie wspomniał.