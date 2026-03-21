Jak pisaliśmy wcześniej w „Rzeczpospolitej”, na zachowanie kominków mogą pozwolić sobie beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, o ile urządzenia spełniają standard ekoprojektu i są używane rekreacyjnie. Nie oznacza to jednak pełnej swobody ich użytkowania. W wielu regionach obowiązują konkretne wymagania dotyczące standardu urządzeń, sprawności cieplnej czy emisji pyłów. W niektórych miastach dochodzą do tego dodatkowe ograniczenia związane z jakością powietrza, a za łamanie przepisów grożą mandaty.

Jakie zasady dotyczące użytkowania kominków obowiązują w Polsce?

Obecnie całkowity zakaz używania kominków obowiązuje wyłącznie w Krakowie. Poza stolicą Małopolski sytuacja wygląda inaczej. Osoby, które kupiły kominek po 1 stycznia 2022 r. i traktują go jako dodatkowe źródło ciepła, mogą co do zasady korzystać z niego bez ograniczeń. Należy jednak pamiętać o podstawowych warunkach. Jednym z nich jest używanie suchego drewna, czyli takiego, którego wilgotność nie przekracza 20 proc. Kolejna kwestia dotyczy ewentualnego zakazu używania kominka w przypadku złej jakości powietrza i wynika z lokalnych przepisów. Takie obostrzenia funkcjonują między innymi we Wrocławiu i Poznaniu. Podobny zakaz, w razie ogłoszenia alarmu smogowego, obowiązuje też w woj. śląskim. Wspomniana data 1 stycznia 2022 r. nie jest przypadkowa. Od tego dnia producenci mogą sprzedawać wyłącznie urządzenia spełniające standard ekoprojektu.

Zasady użytkowania kominków a lokalne przepisy

Jak pisaliśmy wcześniej w „Rzeczpospolitej”, zasady dotyczące kominków nie wynikają z jednego ogólnopolskiego zakazu, lecz z uchwał antysmogowych przyjmowanych przez sejmiki województw. To właśnie one określają, gdzie i jakie urządzenia można użytkować. Na 16 województw tylko 2 nie przyjęły takich uchwał – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, co oznacza, że ich mieszkańcy nie mają obecnie narzuconych ograniczeń w korzystaniu z kominków.

Jak wygląda to w pozostałych regionach? W Małopolsce od 1 maja 2024 r. można użytkować wyłącznie kominki ekoprojektowe albo takie, których sprawność przekracza 80 proc. Pozostałe urządzenia trzeba wymienić albo doposażyć w instalacje odpylające. Dodatkowo w siedmiu gminach, w tym między innymi w Rabce-Zdroju, Nowym Targu, Krzeszowicach i Czarnym Dunajcu, wymagany jest jeszcze montaż sterownika. Podobne ograniczenia obowiązują od 1 stycznia 2023 r. na Śląsku, Podkarpaciu oraz w woj. mazowieckim. Oznacza to, że kominki montowane od tej daty muszą mieć potwierdzony standard ekoprojektu, a w przypadku starszych urządzeń, aby można było z nich nadal korzystać, konieczne jest obniżenie emisji pyłów. Wymóg dotyczący spełnienia standardu ekoprojektu obowiązuje też w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim – od 2024 r., a w woj. dolnośląskim od 2018 r.