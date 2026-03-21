Kominek
Zasady dotyczące użytkowania kominków zostały opisane w uchwałach antysmogowych przyjmowanych przez sejmiki województw
Jak pisaliśmy wcześniej w „Rzeczpospolitej”, na zachowanie kominków mogą pozwolić sobie beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, o ile urządzenia spełniają standard ekoprojektu i są używane rekreacyjnie. Nie oznacza to jednak pełnej swobody ich użytkowania. W wielu regionach obowiązują konkretne wymagania dotyczące standardu urządzeń, sprawności cieplnej czy emisji pyłów. W niektórych miastach dochodzą do tego dodatkowe ograniczenia związane z jakością powietrza, a za łamanie przepisów grożą mandaty.
Obecnie całkowity zakaz używania kominków obowiązuje wyłącznie w Krakowie. Poza stolicą Małopolski sytuacja wygląda inaczej. Osoby, które kupiły kominek po 1 stycznia 2022 r. i traktują go jako dodatkowe źródło ciepła, mogą co do zasady korzystać z niego bez ograniczeń. Należy jednak pamiętać o podstawowych warunkach. Jednym z nich jest używanie suchego drewna, czyli takiego, którego wilgotność nie przekracza 20 proc. Kolejna kwestia dotyczy ewentualnego zakazu używania kominka w przypadku złej jakości powietrza i wynika z lokalnych przepisów. Takie obostrzenia funkcjonują między innymi we Wrocławiu i Poznaniu. Podobny zakaz, w razie ogłoszenia alarmu smogowego, obowiązuje też w woj. śląskim. Wspomniana data 1 stycznia 2022 r. nie jest przypadkowa. Od tego dnia producenci mogą sprzedawać wyłącznie urządzenia spełniające standard ekoprojektu.
Jak pisaliśmy wcześniej w „Rzeczpospolitej”, zasady dotyczące kominków nie wynikają z jednego ogólnopolskiego zakazu, lecz z uchwał antysmogowych przyjmowanych przez sejmiki województw. To właśnie one określają, gdzie i jakie urządzenia można użytkować. Na 16 województw tylko 2 nie przyjęły takich uchwał – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, co oznacza, że ich mieszkańcy nie mają obecnie narzuconych ograniczeń w korzystaniu z kominków.
Jak wygląda to w pozostałych regionach? W Małopolsce od 1 maja 2024 r. można użytkować wyłącznie kominki ekoprojektowe albo takie, których sprawność przekracza 80 proc. Pozostałe urządzenia trzeba wymienić albo doposażyć w instalacje odpylające. Dodatkowo w siedmiu gminach, w tym między innymi w Rabce-Zdroju, Nowym Targu, Krzeszowicach i Czarnym Dunajcu, wymagany jest jeszcze montaż sterownika. Podobne ograniczenia obowiązują od 1 stycznia 2023 r. na Śląsku, Podkarpaciu oraz w woj. mazowieckim. Oznacza to, że kominki montowane od tej daty muszą mieć potwierdzony standard ekoprojektu, a w przypadku starszych urządzeń, aby można było z nich nadal korzystać, konieczne jest obniżenie emisji pyłów. Wymóg dotyczący spełnienia standardu ekoprojektu obowiązuje też w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim – od 2024 r., a w woj. dolnośląskim od 2018 r.
Inaczej wygląda sytuacja w woj. lubelskim. Tam, mimo obowiązywania uchwały antysmogowej, bez ograniczeń mogą działać zarówno kominki spełniające standard ekoprojektu, jak i urządzenia starszego typu.
W tym roku istotne zmiany objęły lub obejmą następne regiony. Od 1 stycznia 2026 r. w Wielkopolsce można użytkować kominki zgodne ze standardem ekoprojektu albo takie, które osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Dopuszczone są także urządzenia wyposażone w system redukcji emisji pyłu.
Podobne zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 r. w woj. świętokrzyskim, choć z dodatkowymi ograniczeniami. Od tej daty zakazane będzie korzystanie z kominków niespełniających standardu ekoprojektu, jeśli budynek można podłączyć do sieci gazowej albo ciepłowniczej. W takim przypadku montaż urządzeń ograniczających pyły lub podnoszących sprawność nie będzie wystarczający.
W trzech województwach zmiany wejdą w życie nieco później. W woj. lubuskim od 1 stycznia 2027 r. będzie można używać wyłącznie kominków spełniających standard ekoprojektu albo urządzeń klasy V. Te same zasady obowiązują już od 1 stycznia 2024 r. w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W woj. zachodniopomorskim kominki niespełniające standardu ekoprojektu będą mogły być użytkowane także po 1 stycznia 2028 r., ale pod warunkiem spełnienia wymagań emisyjnych, np. dzięki montażowi instalacji odpylającej. Najdłuższy okres przejściowy przewidziano w woj. opolskim. Tam standard ekoprojektu będzie wymagany dopiero od 1 stycznia 2036 r. Starsze instalacje będą jednak mogły nadal działać, jeśli osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. albo zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu.
Część sejmików przyjęła dodatkowe uchwały dla konkretnych miast. Tak jest m.in. w Sopocie, gdzie od 1 stycznia 2024 r. można użytkować tylko kominki spełniające standard ekoprojektu, a jednocześnie nie mogą być one jedynym źródłem ciepła. Podobne rozwiązania wprowadzono we Wrocławiu. Tam od początku tego roku obowiązuje zakaz używania kominków niespełniających norm ekoprojektu. Dodatkowo nie wolno palić w kominku, który nie jest jedynym źródłem ciepła, gdy ogłaszane są alerty związane ze złą jakością powietrza. Ponadto od 1 lipca 2028 r. we Wrocławiu kominki opalane drewnem będą mogły działać tylko wtedy, gdy nie będą podstawowym źródłem ciepła w lokalu, a emisja pyłu nie przekroczy 50 mg/m3.
Za złamanie uchwał antysmogowych można otrzymać pouczenie, upomnienie albo mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść 5000 zł. Z raportu Polskiego Alarmu Smogowego wynika jednak, że w praktyce karanie należy do rzadkości. Kontrole są prowadzone sporadycznie, a ewentualne mandaty nie przekraczają 150 zł.
