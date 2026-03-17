Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest pas drogowy w kontekście przestrzeni przylegającej do posesji?

Jakie działania kwalifikują się jako zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia?

Jakie są wymogi prawne dotyczące uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

W jaki sposób ustalane są stawki opłat za legalne zajęcie pasa drogowego?

Jakie konsekwencje finansowe wiążą się z nielegalnym zajęciem pasa drogowego?

Jakie czynniki decydują o ostatecznej wysokości kary i opłat?

Do częstych praktyk należy wystawianie różnego rodzaju ozdób – donic, doniczek, klombów i innych – przed ogrodzenie lub budynek, mieszczący się tuż przy drodze publicznej. W zdecydowanej większości przypadków granica działki wypada właśnie na równi z płotem, murkiem lub zewnętrzną ścianą budynku. Tym samym wystawienie czegokolwiek równoznaczne jest z zajęciem części pasa drogowego drogi publicznej. Jak zrobić to legalnie? I jakie kary mogą czekać tych, którzy nie uiszczą odpowiedniej opłaty?

Kwiaty przed bramą posesji bez opłaty? Trzeba wnieść opłatę

Poprzez pas drogowy rozumie się nie tylko samą jezdnię i chodnik, ale także rów i pobocza po obu stronach drogi, do których bezpośrednio przylegają często działki mieszkalne. Jego prawna definicja to „wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga” (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Często więc zdarzy się, że rzecz wystawiona przed granicę posesji znajdzie się bezpośrednio w obszarze pasa drogowego.

Po pierwsze, niezbędne jest upewnienie się, w którym miejscu przebiega granica posesji – w niektórych przypadkach nie musi ona być równoznaczna z ogrodzeniem, np. gdy zostało ono wzniesione bardziej w głębi posesji. Jeśli jednak ogrodzenie i brama znajdują się na granicy działki, wystawienie czegokolwiek z przodu – nawet przy podjeździe, prowadzącym z drogi publicznej na działkę – będzie naruszeniem prawa. Mówi o tym art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z jego treścią wymagane jest uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zajęcie fragmentu pasa drogowego ma miejsce w celu związanym z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem lub ochroną drogi, a także w przypadku, gdy zawarta została uprzednio odpowiednia umowa (chodzi o umowy: najmu, dzierżawy, użyczenia, o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz cywilnoprawną w celu umieszczania tablic i urządzeń reklamowych). Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy, konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy także urządzeń takich, jak doniczki, donice, klomby i wszelkiego rodzaju ozdoby.