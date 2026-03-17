Do częstych praktyk należy wystawianie różnego rodzaju ozdób – donic, doniczek, klombów i innych – przed ogrodzenie lub budynek, mieszczący się tuż przy drodze publicznej. W zdecydowanej większości przypadków granica działki wypada właśnie na równi z płotem, murkiem lub zewnętrzną ścianą budynku. Tym samym wystawienie czegokolwiek równoznaczne jest z zajęciem części pasa drogowego drogi publicznej. Jak zrobić to legalnie? I jakie kary mogą czekać tych, którzy nie uiszczą odpowiedniej opłaty?
Zróżnicowanie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego jest możliwe tylko przy zastosowaniu ustawowych kryteriów.
Poprzez pas drogowy rozumie się nie tylko samą jezdnię i chodnik, ale także rów i pobocza po obu stronach drogi, do których bezpośrednio przylegają często działki mieszkalne. Jego prawna definicja to „wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga” (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Często więc zdarzy się, że rzecz wystawiona przed granicę posesji znajdzie się bezpośrednio w obszarze pasa drogowego.
Po pierwsze, niezbędne jest upewnienie się, w którym miejscu przebiega granica posesji – w niektórych przypadkach nie musi ona być równoznaczna z ogrodzeniem, np. gdy zostało ono wzniesione bardziej w głębi posesji. Jeśli jednak ogrodzenie i brama znajdują się na granicy działki, wystawienie czegokolwiek z przodu – nawet przy podjeździe, prowadzącym z drogi publicznej na działkę – będzie naruszeniem prawa. Mówi o tym art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z jego treścią wymagane jest uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zajęcie fragmentu pasa drogowego ma miejsce w celu związanym z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem lub ochroną drogi, a także w przypadku, gdy zawarta została uprzednio odpowiednia umowa (chodzi o umowy: najmu, dzierżawy, użyczenia, o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz cywilnoprawną w celu umieszczania tablic i urządzeń reklamowych). Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy, konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy także urządzeń takich, jak doniczki, donice, klomby i wszelkiego rodzaju ozdoby.
Art. 40.
1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych;
3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych innych niż wymienione w pkt 2 oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
Art. 22.
1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu, a także na cele instalacji urządzeń, o których mowa w art. 20g ust. 1. Zarząd drogi pobiera z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej.
2b. (uchylony)
2c. W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe mogą być umieszczane na gruntach, o których mowa w ust. 1, na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi, w szczególności wówczas gdy takie tablice lub urządzenia są umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury.
Jak czytamy w przepisach, opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn: liczby zajętych metrów kwadratowych, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego. Tak jak liczba zajętych metrów kwadratowych oraz dni jest już kwestią indywidualną, pewne trudności powodować może wysokość stawki za zajęcie pasa drogowego. Każda gmina ustala ją bowiem indywidualnie.
Pobierając opłaty za zajęcie pasa drogowego, gmina wykonuje działania mieszczące się w zakresie jej zadań własnych. Pobierana przez gminę danina o...
Niemniej jednak, w przypadku gdy mamy do czynienia z drogą znajdującą się pod zarządem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wysokość tej stawki, jednolitej dla całego kraju, możemy wyczytać z rozporządzenia ministra infrastruktury. Jak czytamy, za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego na takiej drodze, stawka ta wynosi 80 groszy poza obszarem zabudowanym, a 70 groszy – w obszarze zabudowanym. Stawka ta wzrasta do 2, a nawet 4 zł, gdy przedmiotem wystawionym jest reklama, której koszt podwyższa się o kolejne 100 proc. w przypadku reklamy świetlnej i podświetlanej.
§ 1.
Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych;
3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych niebędących liniowymi urządzeniami obcymi oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 4.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia obcego niebędącego liniowym urządzeniem obcym:
1) poza obszarem zabudowanym - 0,80 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 0,70 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;
2) reklam innych niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.
Co jednak w przypadku zajęcia fragmentu pasa drogowego – choćby i wystawioną przed bramę doniczką lub klombem – bez uiszczenia odpowiedniej opłaty i uzyskania zezwolenia? Ustawa o drogach publicznych przewiduje tu karę dziesięciokrotnie wyższą od standardowej opłaty, naliczaną za każdy dzień niezgodnego z prawem wystawiania przedmiotu przed granicę posesji.
Działka znajduje się przy drodze zarządzanej przez GDDKiA, w terenie zabudowanym – opłata wynosi 70 groszy za dzień. Wystawiłem donicę z kwiatami przed bramę mojej posesji i trzymałem ją tam przez miesiąc (30 dni). Donica ma wielkość 1 metra kwadratowego.
0,7zł * 30 dni * 1 m2 = 21 zł
Opłata za wystawienie takiej donicy na taki okres wyniosłaby 21zł. Ponieważ jednak zrobiłem to bez zezwolenia, kara wyniesie dziesięciokrotność tej kwoty.
21 * 10 = 210 zł
Oczywiście kara ta może wynieść o wiele więcej – wszystko zależy od stawek opłat, ustalonych przez daną gminę. Przykładowo, w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2022 roku stawki opłat za zajęcie 1m2 wynoszą: 5,20 zł dla drogi krajowej, 4,50 zł dla wojewódzkiej, 3,90 zł dla gminnej i 2,60 zł dla powiatowej. Oznacza to, że za jeden dzień zajęcia jednego metra kwadratowego pasa drogowego mieszkańcy Warszawy zapłacą od 2,60 do 5,20 zł, a w przypadku zajęcia bez zezwolenia – dziesięciokrotność, czyli od 26 do 52 zł dziennie. W skali miesiąca może dać to kwotę kary przekraczającą nawet 1500 zł.
