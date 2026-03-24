Trump wstrzymuje atak na Iran, Polacy dorabiają, Chiny podważają rolę dolara

Donald Trump opóźnia atak na Iran, co uspokaja rynki. Coraz więcej Polaków podejmuje dodatkową pracę, a Chiny chcą ograniczyć dominację dolara. Tymczasem UE szykuje wdrożenie umowy z Mercosur.

Publikacja: 24.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump wstrzymuje atak na Iran i uspokaja rynki

Donald Trump zdecydował o odroczeniu ataku na irańską infrastrukturę energetyczną o pięć dni. Według Białego Domu to efekt rozmów z Teheranem, choć Iran zaprzecza, by negocjacje miały miejsce. Rynki zareagowały euforycznie – ropa Brent potaniała o ponad 10 proc., a europejskie giełdy odbiły po wcześniejszych spadkach. Mimo to sytuacja pozostaje napięta, a działania militarne w regionie nadal trwają.

Polacy coraz częściej podejmują dodatkową pracę

Z raportu Gi Group wynika, że niemal połowa Polaków dorabia poza głównym miejscem zatrudnienia. Najczęściej dodatkową pracę podejmują osoby młode – do 24 roku życia oraz w grupie 25-34 lata. Eksperci wskazują, że dla części osób to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, ale rośnie też liczba tych, którzy dorabiają z konieczności. Coraz więcej osób poświęca na dodatkową pracę nawet kilkanaście godzin tygodniowo.

Chiny rzucają wyzwanie dominacji dolara

Przedstawiciele chińskiego banku centralnego zapowiadają zwiększenie inwestycji zagranicznych i dalsze otwieranie rynku finansowego. Coraz wyraźniej widać też ambicję osłabienia dominującej roli dolara w globalnej gospodarce. Zdaniem chińskich decydentów obecna pozycja USA nie uzasadnia już monopolu dolara jako głównej waluty rezerwowej świata.

Umowa UE z Mercosur wejdzie w życie już w maju

Komisja Europejska poinformowała, że umowa handlowa z krajami Mercosur zacznie obowiązywać tymczasowo od 1 maja 2026 r. Porozumienie przewiduje obniżki ceł na produkty rolne z Ameryki Południowej oraz otwarcie tych rynków na europejskie towary przemysłowe. Umowa wciąż jednak budzi kontrowersje i trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

