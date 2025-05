Sebastian M., 34-letni łódzki przedsiębiorca, nie został zatrzymany po wypadku. Zdążył uciec do Niemiec, których obywatelstwo posiada, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam został zatrzymany 4 października 2023 r. i oczekuje na wolności (wyszedł za kaucją) na finał postępowania ekstradycyjnego.

Podczas przesłuchania przed prokuratorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Sebastian M. nie przyznał się do spowodowania wypadku na A1 we wrześniu 2023 r. Zeznał, że podejmowane wobec niego działania przez polską prokuraturę są motywowane politycznie. W trakcie przesłuchania prokurator emiracki poinformował ściganego o obowiązującym go zakazie opuszczania terytorium ZEA.