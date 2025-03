Próba gwałtu na dziecku w Rabce-Zdroju. Dlaczego sąd pierwotnie zgodził się na kaucję?

Analizując sprawę, ekspertka przywołuje zasady obowiązujące w systemie amerykańskim, gdzie „z góry” przyjmuje się, że podejrzany o popełnienie przestępstwa – do czasu rozpoznania jego sprawy – generalnie powinien pozostać w areszcie.

– Jeśli jednak popełniony przez niego czyn zalicza się do przestępstw kaucyjnych, zawsze ma prawo zawnioskować do sędziego o możliwość wyjścia – tłumaczy profesor. – W praktyce jednak sędzia może wyznaczyć taką wysokość kaucji, że aresztowany nie będzie w stanie jej zapłacić. A zatem uwzględnia on interes społeczny, posługując się kaucyjnością – wyjaśnia.

Ekspert: zagrożenie surową karą samo w sobie nie jest wystarczającą przesłanką do aresztowania

Według mec. Krügera decyzja sądu – najpierw o umożliwieniu, a później o uniemożliwieniu wpłacenia kaucji – została nagłośniona, bo dotyczy szczególnej sprawy. W praktyce jednak sądy bardzo często pochodzą do kwestii stosowania tymczasowego aresztowania w różny sposób.

– Znacznie częściej jednak nadużywają go i stosują tam, gdzie nie jest to konieczne – nieproporcjonalnie do sytuacji procesowej. Niejednokrotnie uznają, że jeśli podejrzanemu grozi surowa kara, to jest to wystarczająca przesłanka, aby go aresztować, biorąc pod uwagę ustawowe zagrożenie, a nie realia konkretnego przypadku – mówi adwokat.

O areszcie decyduje sąd, bo tego chce prokuratura?

Jego zdaniem prowadzi to do sytuacji, w której areszt stosowany jest w zasadzie automatycznie, a wytłumaczeniem nie może być argument, że 24 godziny, które sąd ma na zbadanie okoliczności sprawy, to za mało. – To również w gestii prokuratury leży, aby przedstawić mu przekonujące argumenty przemawiające za stosowaniem aresztu – ocenia mecenas.