Czy stosowanie systemu szpiegowskiego Pegasus jest w Polsce legalne? Czy powinno być legalne?

Jest bardzo wiele głosów wskazujących na to, że Pegasus jest nielegalny. Teoretycznie w ustawach dotyczących służb są rozwiązania, które pozwalają na dostęp do informacji znajdujących się na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Są one przywoływane dla uzasadnienia legalności Pegasusa. Jak trafnie zauważył jednak w jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, możliwość przełamywania za pomocą tego oprogramowania zabezpieczeń telefonu i zaznajamiania się z treścią informacji pochodzących sprzed daty zgody na kontrolę operacyjną musi budzić wątpliwości. Dla mnie jest to narzędzie używane w sposób nieproporcjonalny, ingerujące bardzo mocno w prawa i wolności ludzi. Jestem bardzo krytyczny wobec stosowania takiego oprogramowania.

MSWiA kończy właśnie pracę nad projektem Kodeksu pracy operacyjnej. Dotarliśmy do jego treści. Zgodnie z propozycjami resortu stosowanie oprogramowania typu Pegasus będzie jedną z metod pracy operacyjnej i w określonych okolicznościach, za zgodą sądu, służby będą go używać. Co pan na to?

Dobrze, że korzystanie z takiego oprogramowania zostało w projekcie określone jako zupełnie odrębna metoda pracy operacyjnej. Cieszy również to, że stosowanie tej metody będzie działaniem jednorazowym, co ograniczy możliwość wielokrotnego infekowania urządzenia końcowego na podstawie jednej zgody sądu. Zmiana ta jest moim zdaniem dużym krokiem w kierunku zapewnienia proporcjonalności stosowania tego środka. Problemem jest jednak system kontroli nad wykorzystaniem przez służby Pegasusa, a raczej jego realny brak. Kontrola ta nie jest obecnie prowadzona w sposób w pełni rzetelny i nie gwarantuje, że ingerencja państwa w prawo do życia prywatnego będzie zachodziła tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne.