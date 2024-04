„Nie jest prawdą, że Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara chce wykorzystać przepisy o konfiskacie aut kierowcom za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jako instrument służący do finansowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej„ — czytamy na stronie resortu sprawiedliwości. - ”Nie jest to prywatny fundusz Ministra Sprawiedliwości. Jak wskazuje jego nazwa, jest to państwowy Fundusz celowy, który służy wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwami, a także osób, które utraciły zdrowie w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców” - dodano.

Nawiązka po decyzji niezawisłego sądu

Jak wyjaśnia resort, o tym, czy nietrzeźwy kierowca zostanie ukarany nawiązką na Fundusz, zdecyduje nie Ministerstwo Sprawiedliwości czy samodzielnie Minister Sprawiedliwości, ale niezawisły i niezależny sąd.

„Sąd kształtuje sankcję karną za konkretne przestępstwo w granicach przewidzianych ustawą, dostosowuje wymiar kary i środków karnych do osoby danego sprawcy. Ma również na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu, w tym stopnień zawinienia. Przy ewentualnym orzekaniu nawiązki, sąd będzie brał pod uwagę okoliczności sprawy i zasadę trafnej represji. Warto zaznaczyć, że w przypadku wypadku lub katastrofy, jeśli sprawca był nietrzeźwy, już obecnie można w określonych okolicznościach orzec nawiązkę na rzecz Funduszu – art. 47 § 3 k.k.” - czytamy w komunikacie biura komunikacji MS.

Projekt resortu Ziobry budził kontrowersje

Resort zauważa, że już na etapie prac legislacyjnych nad przygotowanym przez resort Zbigniewa Ziobry projektem ustawy o konfiskacie pojazdów, pojawiło się krytycznych uwag pod adresem tych przepisów. Zostały one złożone m.in. przez Sąd Najwyższy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radców Prawnych, Zespół ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” czy Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja. Zastrzeżenia do nowych przepisów zostały zawarte w opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych dołączonej do nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r. (druk senacki nr 762).