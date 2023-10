Znieważył Ślązaków w internecie. Jest wyrok

Interpelację poselską w tej sprawie składała posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas. Odpowiedział na nią Bogdan Święczkowski - wówczas pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Powtórzył stanowisko prokuratury, że nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa, skoro ustawa nie zalicza Ślązaków ani do mniejszości narodowych ani do mniejszości etnicznych.

- Ten wyrok jest dla mnie czymś oczywistym, słuszność karania za mowę nienawiści wobec Ślązaczek i Ślązaków oraz innych grup jest chyba czymś, co nie budzi wątpliwości. To oznacza, że wyrok nie jest niczym wyjątkowym, a jedynie jest naprawą skandalicznej decyzji prokuratury z 2021 roku, która na podstawie absurdalnej argumentacji odmówiła wszczęcia postępowania. Nie rozpatrywałbym zatem tego wyroku jako sygnału czy gestu, to jest po prostu absolutne minimum, które – cieszymy się – państwo zaczęło spełniać – ocenia Bartłůmjej Wanot z inicjatywy Uotwarty Ślůnsk.