Resort zapowiedział też wzmocnienie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Obecnie główny inspektor ruchu drogowego ma do dyspozycji 464 fotoradary i 36 odcinkowych pomiarów prędkości oraz 38 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie ponad stu kolejnych urządzeń. Chodzi o 43 odcinkowe pomiary prędkości, 70 stacjonarnych fotoradarów oraz 10 urządzeń do rejestrowania jazdy na czerwonym świetle.

Fotoradary dla Straży Miejskich

– To niepopularna opinia, ale moim zdaniem należy przywrócić strażom miejskim uprawnienia do korzystania z fotoradarów. ITD, mimo iż zapowiada zwiększenie liczy zarówno odcinkowych, jak i stacjonarnych urządzeń do pomiaru prędkości, nie jest w stanie postawić urządzeń wszędzie tam, gdzie – jak sygnalizują lokalne władze – jest to konieczne – mówi Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska (organizacji pracodawców) i ekspert Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało rozważenie wprowadzenia do kodeksu karnego tzw. zabójstwa drogowego, pozwalającego na surowsze traktowanie sprawców śmiertelnych wypadków, którzy doprowadzili do nich wyjątkowo brawurową i szybką jazdą, np. biorąc udział w nielegalnych wyścigach.