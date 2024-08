Dodaje on, że w normalnej sytuacji, wobec nieterminowego spełniania świadczenia należą się odsetki, o których tu nie ma przecież mowy.

19,5 mln zł może stracić PiS (75 proc. subwencji), jeśli PKW odrzuci sprawozdanie finansowe partii

— Niestety, jak wkracza polityka, to normy prawne muszą jej ustąpić — pointuje.

— Bez pieniędzy nie ma polityki — mówi prof. Szymon Ossowski, politolog z UAM w Poznaniu.

I choć, jak tłumaczy, trudno mu wciąż uwierzyć w to, by PiS-owi rzeczywiście odebrano finansowanie, to w jego ocenie wszystko wskazuje na to, że do tego może dojść.

Eksperci: potrzebne zmiany w przepisach i organizacji PKW

Co to oznacza dla partii? Przede wszystkim konieczność szukania pieniędzy u darczyńców, posiłkowanie się kredytami i pożyczkami.