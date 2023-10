W internecie pojawia się reklama ze zdjęciem Donalda Tuska i obrazkiem karty referendalnej z zaznaczonym 4 x NIE. Jak ją traktować?

To agitacja referendalna. Tego rodzaju opinię można oceniać na płaszczyźnie kampanii referendalnej. Wszystko zależy od tego ,kto jest nadawcą. Każdy obywatel ma prawo podejmować własną decyzję i przeglądać informacje o wyborach. Ostateczna decyzja należy jednak do niego, bo to jego głos się liczy.

Czy fakt odnotowywania w spisie wyborców odmowy przyjęcia karty referendalnej jest złamaniem zasady tajności głosowania i może oznaczać, że wynik wyborów zostanie zakwestionowany? Dostrzega pan takie zagrożenia?

Przepis, który obliguje członka komisji obwodowej do odnotowania faktu odmowy przyjęcia karty do głosowania w naszym prawie wyborczym funkcjonuje od wielu lat. Z podobnymi sytuacjami spotykamy się podczas wyborów parlamentarnych. Głosując w nich, otrzymujemy dwie karty do głosowania. Jedną na kandydatów do Sejmu, a drugą – do Senatu. Kwitujemy odbiór obu kart jednym podpisem. Przy czym w każdych wyborach zdarzały się sytuacje, że ktoś odbierał kartę do głosowania na kandydatów do Sejmu, a odmawiał odbioru karty do głosowania na kandydatów do Senatu lub odwrotnie. Wówczas w rubryce „uwagi” w spisie wyborców jest taki fakt odnotowywany. To praktyka stosowana od lat. Podobnie będzie podczas zbliżających się wyborów. Z tą różnicą, że otrzymamy trzy karty.

Czy PKW ma prawo w ciągu dnia podawać frekwencję w referendum?