Wybory i referendum w jednym dniu podpisane przez prezydenta

Ustawa została przyjęta przez Sejm mimo sprzeciwu Senatu. Sejm uchwalił przepisy w środę 16 sierpnia, tego samego dnia została ona podpisana przez prezydenta.

Reklama

Posłowie opozycji podczas obrad wskazywali, że wprowadzenie tych zmian ma na celu zwiększenie finansowania kampanii wyborczej PiS i zmarginalizowanie głosów Polonii. To zdanie podzieliła część senatorów, którzy przekazali, że część komisji może mieć problem z liczeniem głosów oddanych we wszystkich pytaniach referendalnych, będzie to dotyczyło przede wszystkim zagranicznych komisji, które na przekazanie wyników mają jedynie 24 godziny od czasu zakończenia głosowania.

Jeśli czas ten okaże się niewystarczający, to głosowanie w tych obwodach zostanie uznane za niebyłe. Nałożenie na komisje dodatkowych obowiązków może sprawić, że nie sprostają one tym wymogom.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Sejm za referendum w tym samym dniu, co wybory Sejm odrzucił senackie veto w sprawie zmian, jakie PiS szykuje w ustawie o referendum. Oznacza to, że o ważnych dla kraju sprawach Polacy wypowiedzą się w dniu wyborów parlamentarnych.

Podczas referendum zostaną poruszone następujące kwestie: