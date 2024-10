Komisja Wenecka o rozdziale urzędu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

Trzeba zadbać o niezależność prokuratorów od ich szefów

Komisja punktuje też, że przedstawiony do zaopiniowania projekt nie uwzględnia wszystkich zaleceń opinii KW z 2017 roku. Przede wszystkim chodzi o potrzebę wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci ograniczenia uprawnień PG, jak i innych prokuratorów wyższego szczebla w zakresie wydawania nakazów i poleceń prokuratorom niższego szczebla, a także przekazywania informacji z toczących się postępowań przygotowawczych.

- Projekt nowelizacji prawa o prokuraturze, jest rozwiązaniem tymczasowym, który przede wszystkim ma doprowadzić do jak najszybszego rozdziału urzędów MS i PG i choćby z tego powodu nie dotyka on kwestii związanych choćby z poleceniami służbowymi. Ale trzeba mieć świadomość, że tego typu instrumentarium, nie jest obecnie wykorzystywane w takim stopniu, jak w przeszłości. Trzeba mieć na względzie to, że Prokurator Generalny, jak i pozostali prokuratorzy funkcyjni: Prokurator Krajowy czy prokuratorzy regionalni i okręgowi, co do zasady stoją na stanowisku absolutnego poszanowania niezależności prokuratorskiej – zwraca uwagę prokurator Robert Kmieciak, prezes stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, który dodaje, że liczy na to, że te sprawy będą uregulowane w nowej ustawie prawo o prokuratorze, nad którą pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądów i Prokuratury.

- Natomiast w odniesieniu do projektu nowelizacji, to jestem przekonany, że te uwagi KW zostaną będą przedmiotem dalszych prac parlamentarnych. Projekt nie jest przyjmowany w środowisku bezkrytycznie, bo nawet Prokuratura Krajowa w osobie zastępcy PKG, Jacka Bilewicza, wniosła swoje uwagi np. wskazano na konieczność odmiennego uregulowania przepisów intertemporalnych dotyczących ukształtowania na nowo obsady kadrowej Prokuratury Generalnej – mówi prok. Robert Kmieciak, prezes stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia. – Cieszy, że Komisja Wenecka pozytywnie ocenia kierunek proponowanych zmian – dodaje szef LSO.