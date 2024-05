Adam Bodnar zawiesił prokuratora Prokuratury Krajowej. Chodzi o taśmy Mraza

Co doradził Romelczyk Romanowskiemu

Na taśmie ujawnionej przez Onet słychać jak ówczesny wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski, rozmawia z ówczesnym prokuratorem regionalnym w Warszawie, Jakubem Romelczykiem, na temat taktyki ws. zawiadomienia, jakie Witold Zembaczyński złożył w 2022 r. przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Chodziło o przyznanie dziewięciu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości Fundacji Ex Bono. Środki te miały być przeznaczone na ośrodki pomocy dla ofiar przestępstw, ale z raportu NIK wynikało, że Fundacja nie zrealizowała tego zadania. Zembaczyński złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę.

Z nagrania wynika, że Romelczyk doradzał Romanowskiemu, jak uniknąć odpowiedzialności za nieudzielanie odpowiedzi na pytania posłom ówczesnej opozycji. Wskazywał, że kłopotliwym ogniwem w całej sprawie może być sąd, a szczególnie jedna sędzia.

Romelczyk wyraża też eprzekonanie, że sprawie nie zostanie nadany bieg z powodu braku znamion przestępstwa. Telefon do Romelczyka — jak wynika z nagrania — wykonuje Romanowski i to on dopytuje się o szczegóły sprawy.