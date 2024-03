Natomiast Sejm powołał komisję śledczą ds. Pegasusa, która ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd i służby specjalne. Komisję interesują też podobne narzędzia, takie jak Hermes.

Do czego prokuraturze Darknet

Z informacji OKO.press wynika, że z programu Hermes korzystano w prokuraturze krajowej bardzo intensywnie. Przeszukiwano bazy danych w internecie na zlecenie prokuratur niższego szczebla. Za pomocą programu Prokuratura Krajowa mogła na przykład przeglądać aktywność wybranych osób na kontach w serwisach społecznościowych: Facebooku, X (dawniej Twitterze).

Jak ustaliło OKO.press, Prokuratura Krajowa zamówiła program z opcją dostępu do Darknetu, sieci, której nie da się przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Google. Skupia treści o nielegalnym charakterze, można w niej znaleźć wszelkiej maści przestępców: dewiantów, hakerów, terrorystów, choć bywa, że korzystają z niej także dziennikarze czy aktywiści z państw niedemokratycznych. Przestępcy oferują w Darknecie m.in. bazy z danych wykradzione z banków czy z firm telekomunikacyjnych, np. numery kart kredytowych, loginy do kont i skrzynek mailowych.

Dostęp do Darknetu pozwala więc wytropić przestępców, ale także zdobyć informacje zwykłych obywatelach np. przeciwnikach politycznych.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ma odpowiedzieć na pytanie w jakim celu używano Hermesa, co przeglądano i po co. Być może wtedy wyjaśni się dlaczego Prokuraturze Krajowej zależało na Hermesie z opcją dostępu do Darknetu.