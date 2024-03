Hermes, używany przez Prokuraturę Krajową, nie ma nic wspólnego z Pegasusem. Wyjaśniamy

Program do analizy sieci o nazwie Hermes jaki posiada Prokuratura Krajowa od trzech lat był jawny – korzystają z niego prokuratorzy w jednostkach w całej Polsce, w głównie w sprawach związanych z cyberprzestępczością czy dotyczących mafii śmieciowych, ukrytymi za siecią spółek i osób. – To narzędzie służy do sprawdzania pod kątem „przeszukaj i znajdź”, nie ma nic wspólnego z czynnościami operacyjnymi – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego.

Czym różni się Hermes od Pegasusa?

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” w sensacyjnym tonie opisała, że „w 2021 r. Prokuratura Krajowa kupiła za 15 mln zł system szpiegowski Hermes – jeszcze bardziej zaawansowany niż Pegasus”. (…), a służył on „do nielegalnej inwigilacji polityków, urzędników państwowych, sędziów oraz prokuratorów podejrzewanych o nielojalność wobec rządu Zjednoczonej Prawicy oraz ekipy Ziobry”, i na celowniku Hermesa mieli znaleźć się m.in. „prokuratorzy z Lex Super Omnia i sędziowie ze stowarzyszeń walczących o niezależność sądownictwa” – napisał Wojciech Czuchnowski. Zakup tego narzędzia miał wykryć nowy p.o. prokuratora krajowego Jacek Bilewicz.

„Superwizjer” dodał, że system był używany do „analizy kryminalnej w Departamencie Przestępczości Gospodarczej, gdzie prowadzone były ważne dla ekipy Zbigniewa Ziobry śledztwa”.

Dziennikarze napisali, że system potrafi włamywać się do telefonów, więc działa jak Pegasus.

– To kompletna bzdura – mówi „Rzeczpospolitej” Adam Haertle, redaktor naczelny portalu zaufanatrzeciastrona.pl, ekspert m.in. od systemu Pegasus. – To narzędzie automatycznie zbiera informacje z otwartych źródeł. Automatycznie przeszukuje dane dostępne publicznie w sieci, a więc wyszukiwarki, media społecznościowe, fora, i pobiera z nich wszystko, co znajdzie na temat szukanej osoby – tłumaczy Haertle. I zaznacza: – Hermes nie potrafi ani przełamywać zabezpieczeń ani monitorować zawartości telefonu.