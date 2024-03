Bilewicz ogranicza "bizancjum" Ziobry w prokuraturze. Oto oszczędności

Jak czytamy w komunikacie na stronie PK, dodatków specjalnych pozbawieni zostali wszyscy prokuratorzy Prokuratury Krajowej, w tym również prokuratorzy funkcyjni: Prokurator Krajowy, zastępcy Prokuratora Generalnego oraz dyrektorzy departamentów i biur.

Reklama

Reklama

„Obecnie dodatki specjalne przyznawane są wyłącznie prokuratorom delegowanym do Prokuratury Krajowej. Jednocześnie dodatki te zostały zmniejszone do 12 proc. dla osób delegowanych terminowo i do 22 proc. dla osób delegowanych bezterminowo (poprzednio wypłacane były w wysokości do 39 proc.).” - podaje biuro prasowe PK.

Według PK, wyeliminowanie i ograniczenie dodatków specjalnych pozwoliło na zaoszczędzenie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2024 roku kwoty ponad 600 tysięcy złotych. PK pokazała to w formie tabeli:

materiały prasowe

Kto dobrze zarabiał w Prokuraturze Krajowej

Przypomnijmy, że o wysokich zarobkach w PK za kadencji Zbigniewa Ziobry informowała w styczniu w serwisie X prok. Ewa Wrzosek. Rekordziści mieli wg niej zarobić po prawie milion złotych w latach 2022-23.