Dariusz Korneluk rekomendowany na Prokuratora Krajowego

W poniedziałek o godz. 10 rano specjalny zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczął wysłuchania pięciu kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na urząd Prokuratora Krajowego. Każdy z nich miał 15 minut na skróconą prezentację swojego doświadczenia zawodowego oraz najważniejszych założeń koncepcji funkcjonowania prokuratury. Potem przyszedł czas na pytania zespołu do kandydatów. W sumie, każdy z kandydatów, na zaprezentowanie siebie miał godzinę.

Znane nazwiska w konkursie

Do konkursu stanęli: Dariusz Korneluk- Zastępca Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej; Katarzyna Kwiatkowska - Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej; Agnieszka Leszczyńska - Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie; Jacek Skała - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej oraz Ewa Wrzosek - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. O kolejności prezentacji zdecydowało losowanie.

Jako pierwsza swoją kandydaturę przedstawiła prokurator Agnieszka Leszczyńska. Po krótkiej autoprezentacji padły pytania. Co jest sposobem na uzdrowienie prokuratury? – pytała komisja. Prokurator wymieniała, że jednym z nich może być stworzenie „bezpieczników” prawnych, które dadzą czas na wprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych. Jej pomysł na zapewnienie niezależności prokuratorów to: apolityczność oraz zaskarżalność wydawanych poleceń. Tak by każdy miał szansę odwołać się od polecenia, które otrzymał a z którym się nie zgadza. To, jej zdaniem, szansa na przejrzystość działania prokuratury. – Sztuką jest być niezależnym prokuratorem i w tym trwać – zakończyła swoje wystąpienie.

Delegacje w prokuraturze

Druga w kolejności głos zabrała prokurator Katarzyna Kwiatkowska. W swoim wystąpieniu podkreślała, że jedna z najważniejszych kwestii na dziś w prokuraturze jest dokładna analiza wszelkich delegacji, które zostały udzielone w ostatnich latach. I to nie tylko pod kątem prawidłowości ich przeprowadzenia, ale także skutków dla obywatela. Są miejsca, w których kadra, szczególnie ta na pierwszym szczeblu tj. prokuratur rejonowych, które załatwiają 99 proc. wszystkich spraw, została bardzo uszczuplona. Prokurator Kwiatkowska stawia także na specjalizację i opanowanie problemu zbyt długich i zbyt długotrwałych tymczasowych aresztowań. Jedno z pytań skierowanych do prokurator dotyczyło ocen okresowych, których wprowadzenie znalazło się w projekcie ustawy Prawo o prokuraturze przygotowanej przez Lex Super Omnia, którego do niedawna była prezesem. Przyznała, że pomysł budzi kontrowersje w środowisku. Ale ona sama dostrzega w nim szansę na właściwy dobór kadry do prowadzenia spraw karnych czy może cywilnoprawnych. Kolejne z pytań dotyczyło rozliczenia prokuratorów przychylnych władzy w ostatnich latach. – Jestem przeciwna ich wyrzucaniu z zawodu. Jeśli okaże się, że działali pod dyktando władzy, powinni mieć zainicjowane postępowanie dyscyplinarne oraz zagwarantowane prawo do sądu – uważa Katarzyna Kwiatkowska.