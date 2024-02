Pięcioro kandydatów na prokuratora krajowego

Potwierdziły się nasze poniedziałkowe informacje, że ostatecznie o urząd prokuratora krajowego ubiega się pięcioro kandydatów:



Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej;

Katarzyna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej;

Agnieszka Leszczyńska, Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;

Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej;

Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wskazani kandydaci spełnili wymagania określone w par. 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego, tj. posiadają co najmniej 15-letni okres pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawili opis drogi zawodowej, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec nich postępowań dyscyplinarnych. Przedstawili też koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. Przedłożyli również listy poparcia swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że kandydaci posiadają wymagane ogłoszeniem doświadczenie oraz że poparcie zostało udzielone przez prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

„Ze wszystkimi wyżej wymienionymi kandydatami na Prokuratora Krajowego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00” - podał resort sprawiedliwości.