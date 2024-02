Czyli traktujecie to państwo na podobnej zasadzie, jak udział w konsultacjach projektów aktów prawnych?

Myślę, że można tu zastosować pewną analogię, choć nie są to tożsame procesy. Udział przedstawiciela samorządu radców prawnych w zespole ministra nie ma charakteru decyzyjnego czy wiążącego, a jedynie pomocniczy.

Innym argumentem palestry przeciw udziałowi w takim zespole był polityczny charakter całej procedury. Jak pan mówił, decyzje podejmie ostatecznie minister sprawiedliwości i premier, a więc organy polityczne należące do władzy wykonawczej. Czy to nie budzi państwa obaw?

Wszystko co związane ze stanowieniem prawa i jego realizacją przez władzę jest polityczne. Nie sposób całkowicie tego uniknąć, biorąc aktywny udział w życiu społecznym, publicznym. Działania polityczne mają różny wymiar, jak oprotestowywanie działań, zajmowanie stanowisk czy udział w realizacji projektów. Jak już wspomniałem, udział przedstawiciela radców prawnych w zespole ma charakter pomocniczy, doradczy, nie polityczny. Decyzję podejmie minister, po uzyskaniu opinii członków zespołu. Dzięki temu ten proces może się bardziej „uspołeczni”, a nie „upolityczni”. Jedną z bolączek, o jakiej mówiliśmy przy poprzednich władzach, był fakt ignorowania opinii środowisk prawniczych i eksperckich w stanowieniu prawa i dokonywaniu obsady kluczowych dla działania systemu wymiaru sprawiedliwości stanowisk. Traktujemy zaproszenie obecnego ministra sprawiedliwości jako wyraz upodmiotowienia samorządów prawniczych, które jest ważne i korzystne dla działania całego systemu. Zakładamy dobrą, konstruktywną intencję ministerstwa i sami z taką intencją przystąpiliśmy do tej procedury. Przekonamy się, jakiego wyboru dokona minister, który może wskazać inną osobę, niż rekomendowana przez zespół.

W takim razie, po co w ogóle ten zespół?

To pytanie należy skierować w pierwszej kolejności do pana ministra. Zakładam jednak, że jego celem jest wzięcie pod uwagę przy wyborze kandydata różnych stanowisk i spostrzeżeń członków zespołu, wszechstronna analiza kandydatur i dokonanie optymalnego wyboru z zachowaniem zasady otwartości. Prokuratura jest bardzo ważną instytucją, na co dzień współpracujemy z prokuratorami w różnych postępowaniach. Zależy nam więc, by działała ona dobrze, sprawnie i apolitycznie. Jeżeli powstała taka możliwość, to warto wyrazić w tym zakresie stanowisko samorządu.