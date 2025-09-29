Trzecią opcją jest posiadanie przez studenta własnego tytułu do ubezpieczenia, np. umowy o pracę lub renty. NFZ przypomina, że student poniżej 26 r. ż., który ma własny tytuł do ubezpieczenia – np. umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą – nie może być zgłoszony przez rodzinę lub uczelnię. Nie dotyczy to studentów pracujących na umowę-zlecenie poniżej 26 r. ż.: ci powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub uczelnię.

Studenci poniżej 26. roku życia. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę lub uczelnię

„Jeżeli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26. roku życia. Jeśli rodzic, który zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego zmienia pracę, przechodzi na emeryturę, musi zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u nowego płatnika składek” – czytamy na stronie NFZ.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny zgłosić mogą studenta poniżej 26 r. ż.: rodzice i współmałżonkowie rodziców, dziadkowie (jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym) oraz mający własny tytuł do ubezpieczenia współmałżonek. Wniosek ten kieruje się do płatnika składek (np. pracodawcy rodziców, zleceniodawcy, ZUS), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą „zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście”.

W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, członkowie rodziny nie mogą go do niego zgłosić, zgłoszenia może dokonać uczelnia. Nie stanie się to jednak automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku w dziekanacie, a w przypadku podjęcia pracy w trakcie studiów uczelnia musi wyrejestrować taką osobę z ubezpieczenia.