Ubezpieczenie zdrowotne studenta. NFZ przypomina przed rozpoczęciem roku akademickiego

„Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zadbaj o formalności jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia” – czytamy na stronie NFZ.

Publikacja: 29.09.2025 14:58

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są warunki objęcia studentów ubezpieczeniem zdrowotnym?
  • Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?
  • Jakie opcje ubezpieczenia zdrowotnego mają studenci poniżej 26. roku życia?
  • Co się dzieje z ubezpieczeniem zdrowotnym studenta po zakończeniu studiów?
  • Jakie formalności należy spełnić, aby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia?

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego 2025/2026 Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił przypomnieć studentom zasady, na jakich objęci mogą oni być ubezpieczeniem zdrowotnym. Znaczenie ma tu nie tylko fakt bycia studentem, ale także nieukończenie 26. roku życia oraz odpowiednie zgłoszenie się do ubezpieczenia.

Rok akademicki 2025/2026 za pasem. NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu

Jak przypomina NFZ, osoba, która nie ukończyła 26. roku życia zgłaszana jest do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, opiekunów prawnych lub dziadków – mają oni obowiązek dokonania zgłoszenia osoby poniżej 26 r. ż. jako członka rodziny. Student może być ewentualnie zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, na której studiuje.

Trzecią opcją jest posiadanie przez studenta własnego tytułu do ubezpieczenia, np. umowy o pracę lub renty. NFZ przypomina, że student poniżej 26 r. ż., który ma własny tytuł do ubezpieczenia – np. umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą – nie może być zgłoszony przez rodzinę lub uczelnię. Nie dotyczy to studentów pracujących na umowę-zlecenie poniżej 26 r. ż.: ci powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub uczelnię.

Studenci poniżej 26. roku życia. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę lub uczelnię

„Jeżeli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26. roku życia. Jeśli rodzic, który zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego zmienia pracę, przechodzi na emeryturę, musi zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u nowego płatnika składek” – czytamy na stronie NFZ.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny zgłosić mogą studenta poniżej 26 r. ż.: rodzice i współmałżonkowie rodziców, dziadkowie (jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym) oraz mający własny tytuł do ubezpieczenia współmałżonek. Wniosek ten kieruje się do płatnika składek (np. pracodawcy rodziców, zleceniodawcy, ZUS), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą „zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście”.

W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, członkowie rodziny nie mogą go do niego zgłosić, zgłoszenia może dokonać uczelnia. Nie stanie się to jednak automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku w dziekanacie, a w przypadku podjęcia pracy w trakcie studiów uczelnia musi wyrejestrować taką osobę z ubezpieczenia.

ważne
Studia po 26 roku życia

„Ukończyłeś 26 rok życia i nadal się uczysz? Nie podlegasz już ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Powinieneś powiadomić uczelnię o braku ubezpieczenia. Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek. Musisz sam zgłosić się do dziekanatu. Wyjątek stanowią studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek”.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Obrona pracy dyplomowej a ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta poniżej 26. roku życia wygasa z dniem ukończenia studiów – tj. obrony pracy dyplomowej – lub skreślenia z listy studentów. Niemniej, jeszcze przez 4 miesiące od zakończenia studiów albo skreślenia z listy student zachowuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: rp.pl

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego 2025/2026 Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił przypomnieć studentom zasady, na jakich objęci mogą oni być ubezpieczeniem zdrowotnym. Znaczenie ma tu nie tylko fakt bycia studentem, ale także nieukończenie 26. roku życia oraz odpowiednie zgłoszenie się do ubezpieczenia.

Rok akademicki 2025/2026 za pasem. NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu

