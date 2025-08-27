Rzeczpospolita
Lato w pełni, ale martwią przepisy o wolnym w Wigilię. Mogą być trudne do wyegzekwowania

Przepis, zgodnie z którym pracownicy handlu powinni pracować jedynie przez dwie (a nie trzy) niedziele w grudniu, nie zawiera sankcji. W efekcie może być trudno go wyegzekwować.

Publikacja: 27.08.2025 13:37

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Tak wynika z opublikowanego właśnie uzupełnienia wniosku o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1965) skierowanego do TK jeszcze w lutym br. w trybie kontroli następczej przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Zakwestionowane przepisy regulują kwestie wolnego w Wigilię. A jako że procedury nie są zależne od pór roku, w efekcie latem sprawa wypływa ponownie za sprawą publikacji pisma uzupełniającego do wspomnianego wniosku.

Wolne w Wigilię i praca w dodatkową niedzielę 

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw został złożony do laski marszałkowskiej przez posłów Lewicy pod koniec ubiegłego roku. Pierwotnie ustanawiał on Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy już od 2024 r. Ostatecznie będzie ona jednak wolna, ale dopiero od tego roku. Ustanowiona została też dodatkowa (trzecia) niedziela handlowa w grudniu przed świętami, przy czym dodano przepis (art. 7 ust. 1 b), zgodnie z którym zatrudnieni w handlu mogą pracować tylko przez dwie (a nie trzy) niedziele w grudniu. To ukłon w stronę pracowników sektora handlowego – jeśli właściciele placówek będą chcieli je otwierać w trzy grudniowe niedziele, muszą tak ustalić grafiki, aby każdy zatrudniony pracował maksymalnie przez dwa takie dni. Projektodawcy chcieli w ten sposób ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym.

Problem w tym, że jak wynika z pisma uzupełniającego wniosek do TK, przepis ten pozostanie całkowicie martwy i nieskuteczny ze względu na fakt, iż ustawodawca nie przewidział za jego nieprzestrzeganie żadnej sankcji. 

Nie została ona uwzględniona w przepisach karnych samej ustawy o ograniczeniu handlu, jak również w nowelizacji kodeksu karnego, czyli w art. 218a, który penalizuje naruszenie zakazu handlu oraz wykonywania czynności z nim związanych w niedziele i święta.

Częste łamanie przepisów o zakazie handlu

W piśmie uzupełniającym wskazano też, że sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że w praktyce rynkowej występują problemy z przestrzeganiem już ustanowionych zakazów. W związku z czym realna i uzasadniona jest obawa, że norma ustanowiona w art. 7 ust. 1 b, poprzez brak odpowiednich kar za jej nieprzestrzeganie, pozostanie martwa, niemożliwa do wyegzekwowania w praktyce.

Zwrócono również uwagę, że jeżeli sankcja karna byłaby nieuzasadniona lub problematyczna do zastosowania w praktyce to w ocenie wnioskodawcy należałoby rozważyć wprowadzenie kar innego rodzaju. Szczególnie że ustawodawca dysponował bardzo szerokimi możliwościami, z których mógł skorzystać w celu przeciwdziałania sytuacjom naruszenia przepisu. Przy czym, jak wskazano, sankcja karna systemowo byłaby adekwatna i proporcjonalna. Natomiast uzasadnieniem jej braku nie może być, zdaniem wnioskodawcy, pośpiech legislacyjny czy abstrakcyjne i bezpodstawne założenie o powszechnym, samoistnym przestrzeganiu tej normy wobec pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W efekcie jak wynika z pisma przez to zaniechanie naruszony został art. 2 konstytucji w zakresie zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji.

