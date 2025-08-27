Tak wynika z opublikowanego właśnie uzupełnienia wniosku o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1965) skierowanego do TK jeszcze w lutym br. w trybie kontroli następczej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zakwestionowane przepisy regulują kwestie wolnego w Wigilię. A jako że procedury nie są zależne od pór roku, w efekcie latem sprawa wypływa ponownie za sprawą publikacji pisma uzupełniającego do wspomnianego wniosku.

Wolne w Wigilię i praca w dodatkową niedzielę

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw został złożony do laski marszałkowskiej przez posłów Lewicy pod koniec ubiegłego roku. Pierwotnie ustanawiał on Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy już od 2024 r. Ostatecznie będzie ona jednak wolna, ale dopiero od tego roku. Ustanowiona została też dodatkowa (trzecia) niedziela handlowa w grudniu przed świętami, przy czym dodano przepis (art. 7 ust. 1 b), zgodnie z którym zatrudnieni w handlu mogą pracować tylko przez dwie (a nie trzy) niedziele w grudniu. To ukłon w stronę pracowników sektora handlowego – jeśli właściciele placówek będą chcieli je otwierać w trzy grudniowe niedziele, muszą tak ustalić grafiki, aby każdy zatrudniony pracował maksymalnie przez dwa takie dni. Projektodawcy chcieli w ten sposób ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym.

Problem w tym, że jak wynika z pisma uzupełniającego wniosek do TK, przepis ten pozostanie całkowicie martwy i nieskuteczny ze względu na fakt, iż ustawodawca nie przewidział za jego nieprzestrzeganie żadnej sankcji.