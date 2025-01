Przepisy o wolnym w Wigilię niezgodne z konstytucją? Eksperci mają jasne stanowisko

- To prawda, że pracownicy handlu będą mogli pracować przez dwie z trzech niedziel przed Wigilią, ale dotyczy to całej ich grupy, więc nie ma mowy o nierównym traktowaniu. Natomiast porównywanie do innych grup zawodowych jest po prostu błędne – mówi. Podkreśla, że decyzja dotycząca tego kiedy ma być prowadzony handel należy wyłącznie do parlamentu.

- Rolą TK nie jest kształtowanie takich decyzji, a skierowanie tej ustawy do TK jest decyzją nierozsądną i wyłącznie polityczną, niemającą nic wspólnego ze staniem na straży konstytucji - dodaje mec. Frąckowiak.

Wolna Wigilia i praca w niedziele przed Bożym Narodzeniem. Nie ma prawnych wątpliwości?

W podobnym tonie wypowiada się adwokat Paweł Matyja. Jego zdaniem, przepisy nie budzą wątpliwości interpretacyjnych ani konstytucyjnych.

- Krok zapowiadany przez prezydenta nie jest więc dla mnie do końca zrozumiały. Wydaje mi się być bardziej kurtuazyjnym ukłonem w stronę organizacji związkowych niż realną potrzebą, która miałaby dostateczne uzasadnienie prawne – uważa.

Jak wskazuje, można spekulować czy taki zabieg ma wartość natury politycznej. - Bo merytorycznych argumentów uzasadniających decyzję głowy państwa nie odnajduję – dodaje.