Płaca minimalna: ministerstwo finansów wskazuje, o ile może wzrosnąć

Trwają prace nad pomysłem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2026 rok. Pod koniec maja resort rodziny przedstawił swoją propozycją zwiększenia płacy minimalnej. Miałaby ona wynosić 5020 zł brutto (obecnie 4666 zł). To więcej niż zaproponowały w ramach Rady Dialogu Społecznego związki zawodowe, które postulują 5015 zł. Potem media poinformowały, że z propozycją MRPiPS nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Miało ono wskazywać, że możliwa jest podwyżka tylko do 4806 zł.

- Z całą pewnością płaca minimalna nie wzrośnie o mniej niż prognozowana inflacja, czyli to jest około 3 proc. W przeliczeniu na złotówki to jest około 4806 zł - poinformował na antenie Polsat News szef resortu finansów Andrzej Domański. Wskazał, że są "precyzyjne zapisy" ustawowe określające, o ile powinna wzrosnąć płaca minimalna.

Ministerstwo Finansów: płaca minimalna wzrośnie o co najmniej 140 zł

Domański zdementował też doniesienia, zgodnie z którymi jego resort proponował minimalną płacę od 1 stycznia w wysokości 4670,70 zł. Jego stanowisko resort powtórzył w wydanym w sobotę komunikacie:

"Ministerstwo Finansów przygotowało stanowisko do propozycji dotyczącej podwyżki płacy minimalnej w 2026 r., które będzie omawiane podczas jednego z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Zakłada ono wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie. To oznacza realną podwyżkę o 140 zł miesięcznie względem obecnej stawki, która wynosi 4666 zł. Wzrost ten odpowiada prognozowanej inflacji na 2026 r. i wynosi 3 pp.